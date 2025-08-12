軍武書摘》雪風：聯合艦隊盛衰的最後奇蹟

由燎原出版的新書《雪風》，翻譯自舊日本海軍飛行員豊田穣於戰後訪談雪風號官兵的作品，講述二戰日本「幸運艦」雪風號驅逐艦的不沉故事。（燎原出版授權提供）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國海軍已除役的「丹陽號」驅逐艦來頭可不小，其前身是被日本稱為「幸運艦」的雪風號驅逐艦，該艦幾乎參與了二戰的所有血腥海戰，並倖存下來，見證了日本聯合艦隊的盛衰。由燎原出版的新書《雪風》，翻譯自舊日本海軍飛行員豊田穣於戰後訪談雪風號官兵的作品，並以口述及生動的描述方式，有如身歷當時的戰況當中。

本報獲燎原出版同意，節錄一段發生在1942年11月，雪風號一同參與第三次索羅門海戰的歷程：

鐵底灣的火祭——戰艦比叡號沉沒

八月七日，自美軍登陸瓜島以來，已經發生了大小將近十次的海戰，但瓜島的美軍依然占據優勢。

大本營得知十月二十四日以後的總攻擊失敗，決定更進一步在十一月上旬到中旬，把佐野中將的第三十八師團運上瓜島，並要求海軍協助。

面對大本營的請求，GF（聯合艦隊）司令部決定在十一月十二日晚上，派第十一戰隊（比叡、霧島）對瓜島機場展開砲擊。

在先前的十月十三日晚上，栗田中將的第三戰隊（金剛、榛名）就已經用三十六公分主砲發射了約一千發砲彈摧毀機場，且獲得相當的成果，因此決定再做一次。但同樣的好事真會發生兩次嗎？

GF在支援這次砲擊上，使用了前進部隊。

十一戰隊的砲擊決定從十一月十二日晚上十一點十分開始，前進部隊則從九日下午三點四十三分，從吐魯克環礁出擊。

這次雪風的位置是比叡號的左前方護衛，沒有想到也是扮演為她送別的角色。

圖為雪風號於戰後1947年，作為日本僑民運輸艦的樣貌，可見艦艏12.7公厘主砲塔已被拆除。該艦於同年7月移交給我國海軍。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

十二日早上，從瓜島傳來以下情報：

「Ｏ三ＯＯ，敵戰艦三艘、巡洋艦三艘、運輸船五艘、驅逐艦十一艘、正持續進入隆加角。」

按照預定計畫，十二日凌晨三點三十分，挺身攻擊隊和前進部隊本隊分離，沿索羅門群島東側南下。上午八點三十分左右，他們和一架B17接觸，但二航戰的三架零戰將對方驅趕。

位在肖特蘭基地的四水戰在下午一點三十分，和挺身攻擊隊會合。

在十一戰隊前方八公里處，右側是夕立、春雨，左側則是按朝雲、村雨、五月雨的順序並行，占住前衛的位置。

長良號在十一戰隊前面擔任哨戒，左側是雪風、天津風、照月，右側是曉、雷、電，占住直接護衛的位置。

下午三點左右開始有暴雨來襲，視線糟糕到從雪風艦上，只能勉勉強強看到比叡號的身影。

「這可怎麼辦呢？敵方雷達的精密度似乎變得更好了，以現在這種很難看見薩沃島對面的狀況，夕立、朝雲那邊會不會出其不意遭到對方襲擊啊？」

「嗯，視線不佳的話，殺入敵陣也未嘗不是個好想法，問題是敵方有雷達。我們這邊陣形一旦亂掉，雷達射擊就會變得很有效哪！」

「夕立號艦長吉川是我的同窗，以勇猛著稱，所以真有可能這樣幹呢！」

菅間艦長和莊司司令，在艦橋這樣你一言我一語地說著。

就在暴雨時好時壞之間， 挺身攻擊隊在下午四點左右， 進入聖伊莎貝爾島與馬萊塔島之間的因迪斯彭薩布林海峽，繞過薩沃島南面，進入俗稱的「鐵底灣」。（英語稱為Iron Bottom Sound，因為有許多日美軍艦在此沉沒，所以得名）比叡號上的十一戰隊司令部向各隊以信號通知，對瓜島機場的砲擊預定時刻是晚上十一點十分到十一點四十分，以及晚上十一點五十分到凌晨零點三十分。

晚上八點左右，猛烈的豪雨伴隨著雷鳴襲來。

這時，雪風水雷科的大西喬兵曹，正從第一聯裝發射管室往外眺望。在傾瀉而下的豪雨中，只能偶爾辨識出比叡號與在她前面的長良號身影，這讓大西不禁心想，「這簡直就像是在桶狹間突擊嘛！」

在比叡號更前方的夕立、春雨，在距離六千處確認到七艘敵影。晚上十一點四十八分，他們為了展開雷擊往左迴轉，試著從右舷鎖定敵人，但北進中的美軍前衛也左轉接近他們，於是夕立號艦長吉川中佐斷然決定挑戰對方。十一點五十五分，夕立號在距離一千五百處發射了八枚魚雷。他們報告說，「二三五九，擊沉兩艘敵巡洋艦」。（美軍方面的報告是，亞特蘭大號被命中兩枚）

美軍方面在晚上十一點四十一分，打頭陣的庫欣號發現前方三百碼處，有兩艘日本驅逐艦（夕立、春雨）由左往右橫切過來，立刻向旗艦報告，同時為了發射魚雷驟然左轉。後續的驅逐艦也急急忙忙跟著左轉，亞特蘭大號也以左滿舵的方式進行轉向。

舊金山號上的總指揮官卡拉漢少將眼見前方的混亂，用隊內無線電話呼叫亞特蘭大號：

「你們在做什麼，為什麼突然變換航向？」

面對卡拉漢的訊問，史考特少將回答說：「是為了避免和我方驅逐艦相互衝撞。」就在焦灼的卡拉漢下令準備射擊的時候，十一點五十一分，比叡號開始照射，並發射第一波砲彈，接著美軍也開始射擊。

史考特少將為了讓驅逐艦開始雷擊而徵求卡拉漢的許可，但就在講電話的時候，比叡號的第一波砲彈命中了亞特蘭大號的艦橋，少將和幕僚全都在橫掃而過的彈片下當場陣亡。接下來，史考特艦隊（前方的四艘驅逐艦）完全無法獲得旗艦的指示，只能在混亂中採取各自為戰的方式持續戰鬥。

比叡號發射第一波砲彈後，雪風上的森田砲術長也像是等待已久般，迫不及待地下令：

「目標，右前方敵方一號艦（庫欣號），開始射擊！」

六發十二點七公分砲彈宛若流星墜落般，劃破晴朗夜晚的空氣驟然飛出。庫欣號在夕立、春雨和雪風的集中砲火洗禮下燃起大火，宛若巨大火炬般燃燒通明，將周圍的美軍軍艦映得一清二楚。（之後，庫欣號停止了所有動力，在彈藥庫爆炸後，彷彿深夜燃放的特大號煙火湧現沖天火柱，迅速沉入隆加海域的海底）

一擊得手的雪風，接著把目標轉向二號艦拉菲號。

這時，白戶水雷長也下令「開始發射」！

雪風以拉菲號、史特瑞特號、歐巴農號三艦為對手，宛若中古會戰般開始近距離互毆，夕立、春雨、照月也前來助陣，隆加外海砲彈四處紛飛，拖著火焰的尾巴四處炸裂、燃起火柱，呈現出一副地獄般的景象。（拉菲號被兩發三十六公分三式彈（應該是由霧島號射出）命中，接著又被雪風的兩枚魚雷命中，折成兩半消失在海中）

接下來是三號艦史特瑞特號。

這時候已經是完全零距離射擊（一千公尺以內），齊藤中尉（十一月一日晉級）的證言也說，「只要水平射擊，一定可以命中」。

史特瑞特號也在和雪風交戰三分鐘後，舵機遭到破壞、雷達停止運作。

於是雪風又將目標變更成四號艦歐巴農號，繼續向對方造成損傷。

這時候，讓我們來看看打頭陣的夕立號動向。

用魚雷對亞特蘭大號造成損傷的夕立號，一邊進行一千公尺以下的零距離射擊，一邊衝進敵陣，讓一艘重巡燃起大火、並造成若干損傷，但在一邊和敵人重巡、驅逐艦交戰、一邊北上的過程中，射擊指揮所、輪機室等都遭到砲彈命中，最後在十三日凌晨零點二十六分，於薩沃島一六五度（南南西方）九浬處，陷入無法航行的狀況。

圖為1942年7月，於東京灣外航行的的「比叡號」戰艦，同年11月它與「雪風號」參與了第三次索羅門海戰。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

比叡號的情況又是如何？

比叡號雖然進行了兩波齊射，但照射的同時，敵方砲彈也集中在比叡號上。巡洋艦、驅逐艦從中小口徑砲到機砲，全都鎖定了比叡號，前部桅杆發生火災，上甲板被橫掃了一遍，高射砲也遭到破壞，更因為電路不通，一時之間主砲、副砲都陷入無法發射。

襲擊艦橋的一發砲彈，造成十一戰隊先任參謀鈴木正金中佐戰死，其他死傷者眾多，司令官阿部中將也負傷。

比叡號因為艦內通訊斷絕，所以改成直接操舵（指揮者在舵機室內操舵），但舵機室上方被一發二十公分砲的啞彈（未爆彈）打出一個洞，從那裡開始浸水，舵機室、舵柄室都充滿了水，舵機停止，人力操舵也無法進行。

霧島號因為是在無照射下進行射擊，所以並沒有遭受像比叡號那樣的損傷。

十戰隊旗艦長良號，在雪風、電的協助下展開砲擊、雷擊，電號報告說，命中了敵方重巡（七號艦波特蘭號？）三枚魚雷。

雪風也和長良號一起，對敵巡洋艦、驅逐艦各一艘展開照射砲擊，導致對方嚴重傾斜、燃起大火，在記錄上都寫著「確實擊沉」。

照月號也報告說，自己和敵方一艘巡洋艦、六艘驅逐艦交戰，擊沉一艘驅逐艦、重創一艘，其他全部都有命中彈（無照射射擊）。

天津風號在用一枚魚雷命中敵巡洋艦後，脫離我方孤軍奮鬥，雖然給予敵巡洋艦重大損傷，自己也輕微受創，於是北上退避。

夕立號之後沉沒。擔任比叡號直屬護衛、前進到右前方的曉號，在混戰中滿身創傷，沉沒。

混亂之中，旗艦舊金山號一時將亞特蘭大號誤認為日軍的比叡號進行砲擊，卡拉漢少將於是大聲喊叫，要該艦的砲術長「立刻停止射擊」！

結果卡拉漢又不小心誤把這個命令用隊內無線電傳播到全艦隊，於是有很多艦艇都停止射擊，美軍艦隊陷入極度混亂之中。

