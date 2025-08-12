伯克級神盾艦戰力更犯規 裝上「郊狼」反無人機發射器

美軍已將「郊狼」反無人機發射器，裝設在伯克級艦班布里奇號（DDG 96）之上。（取自美軍DVIDS）〔記者涂鉅旻／台北報導〕具有全面作戰能力的美國海軍伯克級神盾驅逐艦，在攻擊型無人機發展迅速背景下，反制手段已日益成熟。外國軍聞網站《戰區》報導，美軍已將「郊狼」反無人機發射器裝設在伯克級艦班布里奇號（DDG 96）之上，將有助於更靈活地因應無人機威脅。

根據《戰區》（The War Zone）報導，日前隨著福特號航空母艦打擊群在歐洲行動的班布里奇號，其左後舷上層建築安裝了新型反無人機發射器。據研判，此應為批次二的「郊狼」（Coyote Block 2）反無人機發射器。

這篇文章敘述，「郊狼」與另一款無人機「走鵑-M」（Roadrunner-M）對軍艦相當重要，美軍從在紅海攔截胡塞武裝的無人機汲取經驗，上述二型軍備可滿足美軍需求，同時也具備容易重新裝填的優勢。

「郊狼」是美國軍工業者雷神（RTX）的產品，是一種成本低廉的反無人機系統，可以攔截敵軍無人機，也可當作遊蕩彈藥使用。（取自RTX官網）「郊狼」是美國軍工業者雷神（RTX）的產品，是一種成本低廉的反無人機系統，可以攔截敵軍無人機，事實上，它也是一款遊蕩彈藥，可以攻擊敵方目標，根據公開資訊，批次二的「郊狼」系統射程約15公里，飛行時速約555公里。雷神描述，郊狼反無人機系統也可以由車輛、直升機發射，其先進導引段與彈頭，可以成功辨識、擊毀來犯無人機，或打擊敵方目標。

