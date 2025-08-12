我海軍也曾擁有這艘「不沉艦」！ 《雪風》搭新電影描述傳奇故事

電影《雪風YUKIKAZE》預計將於本月中在日本上映，搭上這股電影風潮，燎原出版也推出了譯本新書《雪風：聯合艦隊盛衰的最後奇蹟》。圖為雪風號舊照。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

〔記者劉宇捷／台北報導〕電影《雪風YUKIKAZE》預計將於本月中在日本上映，講述二戰舊日本海軍的不沉幸運艦「雪風號」故事，而該艦也與我國淵源深厚，戰後被移交給我國並更名為「丹陽」軍艦，成為我海軍旗艦！搭上這股電影風潮，燎原出版也推出了譯本新書《雪風：聯合艦隊盛衰的最後奇蹟》，日本海軍作者透過訪談該艦官兵，以文字故事方式，生動紀錄雪風號的參戰經歷。

我國海軍「丹陽」軍艦的前身其實是日本海軍陽炎級驅逐艦「雪風」號，該艦擁有著過人的傳奇故事，他幾乎參與了整個太平洋戰爭中的多數知名戰役，從開戰初期的泗水海戰、中途島海戰、索羅門海戰、馬里亞納海戰、雷伊泰灣海戰、大和特攻等，且在經歷各種血腥攻擊後仍奇蹟般倖存返航、未被擊沉，因此被日本軍方譽為「幸運艦」。

雪風號的戰史完美見證了日本聯合艦隊的盛衰，從一開始的打雜式護衛任務，到最後被賦予越來越吃重的角色，隨著同類型的姊妹艦一一戰損凋零，始終留在戰場上的雪風，逐漸成為作戰的重心。

幸運艦「雪風號」的戰史完美見證了日本聯合艦隊的盛衰。《雪風》一書作者透過訪談該艦官兵，以文字故事方式，生動紀錄雪風號的參戰經歷。（燎原出版授權提供）

1947年，雪風號作為戰後賠償艦移交中華民國海軍，並改名「丹陽」，成為國軍旗艦繼續服役多年，直至1966年11月正式除役拆解，其舵輪及船錨等部件最終被送回歸日本江田島，以示紀念，那裡是日本海軍軍官培訓的殿堂；而刻有丹陽的船鐘，現則展示於左營軍區故事館。

「丹陽」軍艦於1966年11月正式除役拆解，其舵輪及船錨等部件最終被送回歸日本江田島；而刻有丹陽的船鐘（如圖），現則展示於左營軍區故事館。（記者劉宇捷攝）

本書作者豐田穰是前日本海軍飛行員，1940年8月畢業於日本海軍兵學校（海兵68期），1941年5月進入霞浦航空隊，從體格和特性來看，他成為了艦上爆擊機（艦載俯衝轟炸機）的飛行員，而非駕駛零式戰鬥機。1943年4月參加索羅門群島的「伊號作戰」時遭擊落，於海上漂流一週後成為美軍俘虜，直到1946年1月返國，進入《中日新聞》社工作。

戰後豐田穰透過採訪倖存官兵、查閱大量日記、資料，還原那些在血與火中掙扎求存的基層官兵經歷，真實呈現「雪風」在戰場上的過程。軍事專家肯定本書對陽炎級設計細節與各戰役部署的細膩描繪，視其為研究日軍驅逐艦行動的重要文獻，即便出版已超過40年，至今依然是日文戰紀閱讀的不可忽視的文本。

圖為雪風號於戰後1947年，作為日本僑民運輸艦的樣貌，可見艦艏12.7公厘主砲塔已被拆除。該艦於同年7月移交給我國海軍。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

