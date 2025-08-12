烏軍再有斬獲 從俄軍手中奪回蘇梅2處據點

川普與普廷峰會前夕，烏軍在蘇梅取得進展。示意圖。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日峰會前夕，烏克蘭在與俄國接壤的東北邊境地區蘇梅（Sumy）持續收復失土，12日宣布奪回區域內東部史蒂芬（Stepne）與新科斯蒂安特尼夫卡（Novokostiantynivka）2座村鎮。

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）向總統澤倫斯基彙報後在社群媒體寫道，「雖然艱困，但我們攔阻了敵軍的進展」、「我們持續在蘇梅積極行動且成功推進，解放烏克蘭領土」。烏克蘭才在10日宣布從俄軍手中成功奪回另1座邊境城鎮別茲薩利夫卡（Bezsalivka）。

據烏克蘭「深層政府」（Deep State）網路地圖顯示，俄軍在蘇梅掌控的領土範圍約200平方公里。川普已預告與普廷的烏俄和平協商將涉及領土交換，喊話雙方皆得做出取捨。

