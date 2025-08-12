哈哈中國網友也看不下去了 艦撞船事件兩樣情 菲國喜為船員授勳

黃岩島自撞事件發酵，中菲勝敗兩樣情，中國海警船癱瘓海上等救援，而菲律賓海警則回港全體授勳；事件影片傳回中國後，連網友都留言認吃虧了。（圖片擷取自菲律賓海岸警衛隊影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為挑釁夾擊菲律賓海警船，中國海軍舷號164的「桂林艦」與編號3104的海警船日前在黃岩島海域相撞，烏龍事件的當下畫面隨即被流傳開來；而兩國對此事件也兩樣情，菲國海警船員因成功閃避、取得中國艦相撞的「戰果」，因而接受上級的高調表揚，反之中國網友則紛紛認虧「當頭潑冷水，醒醒腦」、「拳頭夠大也沒用」。

南海爭議海域罕見上演「烏龍」事件，中國海警船日前在高速追擊菲國巡邏艇時，竟失控撞上自家海軍軍艦，導致海警船嚴重受損至無法航行，事件餘波則持續發酵。軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今（12）日發布貼文指出，中菲勝敗兩樣情，中國海警船癱瘓海上等救援，而菲律賓海警則回港全體授勳，事件影片傳回中國連網友都留言認吃虧了。

菲律賓海警蘇祿艦艦一回港就受到上級褒揚，並頒發勳章給全艦官兵，艦長與舵手還特別受到讚譽。（圖片取自菲律賓海岸警衛隊的Ｘ帳號）

事件後續兩樣情

中國海警3104艦受損後停止航行，除了艦艏2~3人凶多吉少外，艦內因為高速撞擊，應該也有不少受傷人員。而第一波趕到現場救援的是903型綜合補給艦洪湖號（舷號906），顯見3104號艦上死傷人員確實應該不少，得出動補給艦進行救治，該艦上有與中國地區醫院同級的醫療設施與醫護人員。

相反的，菲律賓海警蘇祿艦（BRP Suluan，舷號MRRV 4406）則因為操作靈活，躲開了中國海警船與解放軍艦艇的聯手夾擊，還造成中國艦艇互撞，取得「戰果」，並成功拍攝了影片證明，因此該艦一回港就受到上級褒揚，頒發勳章給全艦官兵，艦長與舵手還特別受到讚譽。

中國連忙刪文 網友照樣虧

該粉專發現，撞船相關影片在中國社群網站上，一po上去幾小時內就會被刪除，但消息還是很快被傳開，且因「菲律賓海警授勳」的影片，演算法沒偵測到，於是中國網民紛紛用旁敲側擊的方式，在相關影片中承認這次吃虧了。

有網友表示，「以小博大 還跑了 拿個勳章不過分」、「一艘500噸的艇，幹殘一艘1700噸級的護衛艦，幹傷一艘7000噸級全球數二的驅逐艦，如果換成咱妥妥的一等功，唉…」，甚至有網友開酸，「當頭潑盆冷水，醒醒腦，裝備更換了，訓練、戰術、心態都得跟上。」、「拳頭夠大也沒用，沒有揮拳的勇氣等於白搭」。

