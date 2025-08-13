自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美俄峰會前夕 俄軍撕裂烏東防線！長驅直入16公里

2025/08/13 00:03

一名烏克蘭砲兵上週在頓內次克地區，操作榴彈砲向俄軍陣地開火。就在美俄峰會前夕，俄軍於此區的波克羅夫斯克附近發動猛烈攻勢，傳出已突破烏軍防線，戰況危急。（（路透） 一名烏克蘭砲兵上週在頓內次克地區，操作榴彈砲向俄軍陣地開火。就在美俄峰會前夕，俄軍於此區的波克羅夫斯克附近發動猛烈攻勢，傳出已突破烏軍防線，戰況危急。（（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美俄阿拉斯加峰會前夕，烏克蘭東部戰線驚傳遭俄軍撕裂。親基輔的軍事分析家12日警告，俄軍可能已在頓內次克地區撕開一個雖小但極其重要的缺口，此一發展恐將在談判桌上，為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）增添巨大籌碼。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，包括烏克蘭的「國家縱深」（Deep State）與華府的戰爭研究所（ISW）等頂尖開源情報團隊指出，俄軍先頭部隊已在戰場熱點波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，向烏軍控制區推進了形成兩個狹長達約16公里的突出部。

這場突穿引發了前線的極度憂慮。一名在烏軍服役的美籍醫官裘萊蒂斯 （Rima Ziuraitis） 在X平台發出警訊：「各位，我們有麻煩了。當普廷與川普讓所有人分心時，俄羅斯已在波克羅夫斯克突破我們的防線。情勢危急。」

芬蘭「黑鳥集團」（Black Bird Group）分析師帕羅伊寧（Pasi Paroinen）指出，俄軍向來有在談判進行時加劇軍事行動的傾向，此次推進很可能就是為峰會進行的刻意操作。他警告，未來24至48小時將是烏克蘭能否堵住缺口的關鍵。

為反制此攻勢，被視為烏軍最精銳部隊之一的「第一亞速軍團」（1st Azov Corps） 12日已宣布被部署至該地區。然而，烏克蘭軍方發言人特雷古博夫（Viktor Tregubov）則試圖淡化威脅，稱那只是小股俄軍「滲透者」，正被迅速發現並「摧毀」，而非能佔領控制領土的大部隊。

報導指，這場前線危機，無疑將成為15日阿拉斯加峰會的核心焦點。川普11日在白宮表示，他大概只需要「頭兩分鐘」就能知道普廷是否想要和平。烏克蘭總統澤倫斯基並未受邀，此事已引發歐洲各國對其利益將被犧牲的普遍恐慌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中