雙普會前夕 澤倫斯基：俄將在3前線發動新攻勢

烏克蘭總統澤倫斯基12日重申，烏克蘭不能同意俄羅斯提出以放棄更多領土換取停火的建議，因為莫斯科會將所獲得的領土，做為未來發動新一輪戰爭的跳板。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基12日重申，烏克蘭不能同意俄羅斯提出以放棄更多領土換取停火的建議，因為莫斯科會將所獲得的領土，做為未來發動新一輪戰爭的跳板。

澤倫斯基說，他認為美國總統川普不會支持莫斯科的要求，並對川普即將在15日於阿拉斯加會晤俄國總統普廷時，能夠充當誠實的調解者抱持期望。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基強調，目前沒有跡象顯示俄國準備停火，與此同時，據稱俄軍已突破烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的防線，在3天內推進約6英里。澤倫斯基還警告，俄國正計畫在前線3個地區發動新攻勢。

在川普和普廷會晤前夕，以及與美歐領袖舉行視訊會議的前一天，澤倫斯基對媒體表示，他認為普廷之所以想要支配烏克蘭，是因為「不想看到一個主權獨立的烏克蘭」。

因此，澤倫斯基說，如果美國在阿拉斯加峰會後，強迫烏克蘭接受俄羅斯接管頓巴斯其餘地區的要求，將極為危險。

俄羅斯上週首次表示，願意考慮停火，以交換烏克蘭撤出仍控制的頓巴斯地區。儘管川普隨後建議烏俄可以進行某種「領土交換」，但澤倫斯基表示，俄羅斯的提議只是「不再向前推進，但也不從任何地方撤軍」，而且沒有真正的交換計畫。

澤倫斯基強調，「我們不會放棄頓巴斯，我們做不到」，「對俄羅斯人來說，頓巴斯是未來新攻勢的跳板」。他指出，俄方要求的地區在戰略上極為重要，因為那裡是保護烏克蘭中部城市的重要堡壘。

澤倫斯基表示，他希望普廷同意在現有交戰前線停火，雙方交換所有戰俘與被擄走的兒童，然後再討論領土和國家未來的安全保障，「任何有關領土的問題，都不能與安全保障分開討論。」

他表示，不清楚阿拉斯加的「雙普會」具體會討論哪些議題，但他指出，普廷能夠爭取到這場會晤，就是外交上的一大勝利：「他想要的，恕我直言，是照片。他需要1張與川普總統會面的照片。」

澤倫斯基說，俄羅斯正努力營造在戰爭中取勝的形象，克里姆林宮尤其想要在美國媒體中，製造一種敘事，即俄羅斯在推進，烏克蘭失利，因此在頓巴斯地區發動破壞行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法