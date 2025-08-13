自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

語出驚人不挺歐盟 匈牙利總理：俄羅斯已贏得烏俄戰爭

2025/08/13 07:11

匈牙利總理奧班強調「俄羅斯已贏得烏俄戰爭」。（路透）匈牙利總理奧班強調「俄羅斯已贏得烏俄戰爭」。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷將在15日於美國阿拉斯加州舉行「雙普會」，討論烏俄戰爭停火與和平事宜，歐盟各國領袖12日發表聯合聲明，表示烏克蘭必需擁有決定自身未來的自由。但正當歐盟各國全力捍衛烏克蘭主權之際，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）語出驚人，強調「俄羅斯已贏得烏俄戰爭」。

根據《路透》報導，自奧班於2010年執政以來，他被視為是在烏俄戰爭期間，對俄羅斯最友善的歐盟領袖，多次反對軍援烏國，因此遭到部分歐洲領導人的批評，奧班也是唯一沒有支持12日歐盟領袖共同聲明的領導人。

奧班在接受YouTube 頻道《愛國者》（Patriot）訪問時表示：「我們現在談論這件事，好像這是一場沒有終點的戰爭，但事實並非如此。烏克蘭人已經輸掉了這場戰爭，俄羅斯已經贏得了這場戰爭。」奧班強調，現在唯一的問題在於，隱身在烏克蘭背後的西方各國，會在何時、何種情況下承認這事情已經發生，以及這一切將會帶來什麼結果。

奧班提到，歐洲在美國前總統拜登執政時期就已經錯失與普廷談判的機會，未來還有可能面臨缺席談判而「被做出決定」的風險。奧班直言：「如果你不在談判桌上，你就會成為菜單上的餐點。」奧班也補充，對於歐盟領袖聯合聲明，他抱持部分反對意見，因為這份聲明讓歐洲看起來「荒謬又可悲」。

