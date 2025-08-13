傳IDF電戰莢艙首度曝光！ 代號「玄戟專案」先在C-130上測試

一架C-130運輸機被目擊到外掛2具灰白色的筒狀掛載，推測即是中科院以「玄戟專案」為名的IDF電戰莢艙，正在進行測試。（全球防衛雜誌授權提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國IDF戰機仍缺乏可使用的先進電戰莢艙，因此空軍自2020年起委託中科院以「玄戟專案」為名自主開發，但後續進展鮮有資訊、更無實體；不過令人振奮的是，有軍事迷近日目擊到，一架C-130運輸機在機翼下方外掛了2具神秘的灰白色莢艙，據指出，這就是「玄戟專案」的電戰莢艙，目前先在C-130上進行測試。

中科院「玄戟專案」所研製的IDF電戰莢艙，其多年科研成效有如霧裡看花，但據軍事雜誌《全球防衛雜誌》最新分享，一架C-130運輸機被目擊到外掛2具灰白色的筒狀掛載，推測即是測試中的IDF電戰莢艙。有網友推測分析，頭尾的白色部分可能是天線罩，側面的開口則可能是發電機的通氣口；但也有網友起疑，兩邊對襯掛載，測試電戰莢艙需要這樣嗎？

請繼續往下閱讀...

空軍委託中科院以「玄戟專案」為名自主開發電戰莢艙；有網友推測分析，圖中頭尾的白色部分可能是天線罩，側面的開口則可能是發電機的通氣口。（全球防衛雜誌授權提供）

「玄戟專案」約自2020年起開始推動，規劃4年40億元研製，希望產出性能接近美製AN/ALQ-184的外掛式莢艙，原本中科院信心滿滿，但據媒體報導，截至2023年專案將期滿時，美方仍管制並拒絕部分關鍵技術與組件輸出，使得該專案一直無法符合空軍作戰需求。專案後續則「下落不明」，直至近日才又被拍攝到疑似在C-130上測試。

儘管國產IDF戰機可掛載各式新款國造飛彈，例如「萬劍彈」及正在測試的「空射雄三」飛彈等，然而電戰、電偵性能卻一直是IDF戰機所缺乏的，舊的F-16有ALQ-184、新的F-16 Blk70有俗稱蝮蛇之盾的AN/ALQ-254，而幻象戰機則有暱稱法國麵包的ASTAC電偵莢艙，IDF則卻一直苦無相關設備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法