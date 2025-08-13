直擊》楊柳颱風午後登陸 國軍C-130運輸機、濟陽級艦北上防颱

中度颱風楊柳直撲南台灣，2艘濟陽級巡防艦，11日先從蘇澳北上基隆防颱。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中颱楊柳直撲南台灣，颱風中心預計今日中午以後登陸台東。氣象署昨日發布颱風警報後，空軍5架C-130運輸機12日從屏東北上松山機場防颱，海軍1艘錦江級、4艘光六快艇與2艘濟陽級巡防艦，11日也先從蘇澳北上基隆靠泊，而基隆級驅逐艦則出海機動防颱。

隨著中颱楊柳進逼花東及南台灣，氣象局預估今日午後至晚間將從台東登陸，並向西移動。為進行防颱作業，海軍率先於颱風警報發布前，將蘇澳軍港內現有的1艘錦江級巡邏艦、4艘光六快艇與2艘濟陽級巡防艦，疏泊至基隆港防颱，而基隆級驅逐艦則因噸位較大，出海機動遠離颱風；至於即將海測交艦的沱江級後續艦丹江號與柳江號，已由廠商搬移至陸上防颱。

中度颱風楊柳直撲南台灣，空軍自昨日起5架C-130運輸機從屏東北上飛抵松山機場，做預防性防颱準備，並於機坪一字排開。（記者劉宇捷攝）

空軍方面，5架C-130運輸機自昨日起從南部北上飛抵松山機場，做預防性防颱準備，並於機坪一字排開，在昨日傍晚調度高峰期，更一度有6架C-130同時停在松山機場，幾乎是半個運輸機隊規模。這些軍用運輸機平時駐紮在屏東空軍基地，如今「楊柳」來勢洶洶，其夾帶的強風暴雨恐危及飛機安全，因此才北上防颱。

