中俄6艘軍艦繞行日本 有再啟動聯合巡航之勢

俄國2艘「閃電級」軍艦由西向東通過宗谷海峽，有再啟動聯合巡航之勢。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨日發布資訊指，中國、俄羅斯6艘軍艦，9日起在日本北方的津輕海峽、宗谷海峽，以及日本南方的大隅海峽、宮古海峽現蹤，是否再啟動繞行日本的聯合巡航，有待觀察。日本自衛隊不敢大意，派遣海、空兵力嚴密監控。

中、俄海軍艦艇8月1日至5日間在日本海實施例行性聯合軍演，隨後，中國軍媒「解放軍報」宣稱，兩國參加「海上聯合-2025」軍演的艦艇編隊，按計劃完成全部海上課目演練，6日起轉入海上聯合巡航，隨後在8月7日至8日間通過北海道以北的宗谷海峽。

不過，中、俄兩國後續還有海上活動，日本防衛省統合幕僚監部昨（12）日連續發布4則攸關中、俄軍艦動態訊息顯示，自衛隊12日在北海道以北的宗谷海峽附近，偵獲2艘俄國「閃電級」護衛艦由西向東行進；1艘俄國維許雅級（Vishnya）電偵艦則在9日、10日間，通過北海道與本州之間的津輕海峽。

中國1艘052D型軍艦、1艘054A軍艦，10日凌晨通過宮古海峽，朝東海前進，有再啟動聯合巡航之勢。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）在日本南方，防衛省統合幕僚監部掌握，中國1艘052D型驅逐艦、1艘054A護衛艦，10日凌晨通過沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，從太平洋往東海方向航行；另有1艘中國815型電偵艦，8月11日通過九州南方的大隅海峽，由東往西朝東海方向前進。對於中、俄艦艇動態，日本自衛隊派出P-3反潛機、各式艦艇嚴密監控。

