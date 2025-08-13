台電中油動員演練 全動署李定中中將率隊訪問強化能源韌性

全動署率部前往中油台電訪視，強化能源韌性。圖為供油中心實施動員準備演習，警方一同參與演練。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為深化全社會防衛韌性與能源安全，國防部全民防衛動員署署長李定中中將，12日以「行政院動員會報執行秘書」身分率領全動署及各部會相關幹部，前往台電臺中電廠及中油供油中心，聽取「物資經濟動員準備方案」簡報並實地訪視，提升跨部會合作，盼關鍵基礎設施在面對重大災害與突發狀況時，能迅速啟動應變機制，具備防衛韌性。

李定中昨偕經濟部國營司專門委員林華宇，在台灣電力公司副總經理孫禹華、台灣中油股份有限公司副總經理羅博童等人陪同下，聽取專案簡報，探討油氣、電力、煤動員等準備狀況，並實地走訪電廠設施。隨後，李定中轉往中油供油中心，觀摩動員準備演習，演練油料緊急調度及應變作為。

李定中訪視臺電儲煤廠。（圖取自軍聞社）

李定中表示，物資經濟動員準備方案必須兼顧民生需求與國防支援，並以「維持政府正常運作、確保民眾基本生存、適度支援軍事作戰、不干擾軍事任務執行」4大核心理念推動；此次他以「行政院動員會報執行秘書」身分，帶領同仁到現場觀摩學習，感謝台電與中油長期配合政府政策，持續精進防衛韌性作為。

李定中強調，韌性是指在遭受外部壓力或衝擊後，能在最短時間迅速恢復的能力，而能源供應正是其中的重要支柱，此行旨在檢視動員方案從規劃到實作的完備程度，期盼各單位須在平時建立完善的標準作業程序，確保關鍵主力與備用設施安全，並依專家建議精進應變機制，發揮「平時積蓄、戰時擴張」充沛能量，在關鍵時刻發揮最大效用。

供油中心實施動員準備演習。（圖取自軍聞社）

