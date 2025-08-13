自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

【影】烏克蘭老師教得好 美陸軍空降旅首開FPV空對空擊殺紀錄

2025/08/13 11:24

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕作為操作中、大型軍規無人機的使用先鋒，面對近5年因雙亞、俄烏戰爭衍生的小型自殺無人機、FPV新興戰術，美軍也正趕上這股風潮，將無人機、反無人機作戰逐步體系化。美國陸軍第173空降旅近日發布影片顯示，該部隊未來將持續引進FPV新作戰模式，用低價、高效的不對稱作戰應對未來戰場。

美國陸軍第173空降旅、賓州陸軍國民兵及戰發中心等單位，6日在魯克爾堡以一架掛載「闊刀地雷」的「天襲者」FPV，創下該軍首以無人機擊殺空中目標的紀錄。（擷自美軍DVIDS官方影片）美國陸軍第173空降旅、賓州陸軍國民兵及戰發中心等單位，6日在魯克爾堡以一架掛載「闊刀地雷」的「天襲者」FPV，創下該軍首以無人機擊殺空中目標的紀錄。（擷自美軍DVIDS官方影片）

隸屬美國駐歐陸軍的第173空降旅（173rd Airborne Brigade），6日在美國阿拉巴馬州的魯克爾堡（Fort Rucker）營區內，與賓州陸軍國民兵、美國陸軍戰發中心（DEVCOM AC）共同展開FPV作戰測試；影片可見一位美軍軍官操作掛有「闊刀地雷」（Claymore mine）的「天襲者」FPV無人機，纏鬥模擬敵軍的無人載具，數回追趕後，該機最終以地雷擊毀目標，這也是美陸軍首次以FPV無人機，成功擊殺空中目標。

美國陸軍「Shank」計畫所使用的四軸無人機和遙控器，以此借鑑俄烏戰爭，建構FPV對空中目標的擊殺能力。（美國陸軍官網）美國陸軍「Shank」計畫所使用的四軸無人機和遙控器，以此借鑑俄烏戰爭，建構FPV對空中目標的擊殺能力。（美國陸軍官網）

為建構現代化作戰能力，美國陸軍近年借鑑俄烏戰爭，執行名為「Shank」的專案來發展單向FPV無人機的任務潛能，而173空降旅即是先導參與單位之一；在此次測試前，該部隊今（2025）年初就已在德國的格拉芬沃訓練場（Grafenwoehr Training Area），展開先期操作訓練。

綜觀美軍整體無人機、反無人機作戰發展，以及因應胡塞武裝無人機襲擊，美國空軍開始大量採用AGR-20精準導引火箭作為反制手段，海軍則將新型的「郊狼」二批次反無人機系統搬上神盾艦，強化整體防禦；美軍陸戰隊更在成立首支攻擊無人機小組（MCADT）後，彙整實操經驗發行首本無人機作戰教範，將新興戰法體系化。

美國國防部長赫格塞斯7月16日宣示，美國無人機新政策，除擴大生產低成本無人載具，也宣布將一、二級無人機定義為彈藥，肆應未來戰場趨勢。（美國國防部官網）美國國防部長赫格塞斯7月16日宣示，美國無人機新政策，除擴大生產低成本無人載具，也宣布將一、二級無人機定義為彈藥，肆應未來戰場趨勢。（美國國防部官網）

隨著美國國防部長赫格塞斯宣布一、二級無人機為彈藥後，未來在相關裝備的戰、演訓頻率可望持續增加，成為單兵地面作戰的新標準。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中