國防產發條例施行第五年 數千億大餅國防合格廠商僅分得百餘億

政府自110年施行「國防產業發展條例」以來，28家合格國防廠商，112至113年標案取得125億餘元。圖為2023年國防展。（資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕前總統蔡英文發展國防自主政策，國防部據此建立國防廠商名單，建立國防自主供應鏈、兼顧品質、杜絕中資或不明資金參與，並期待帶動經濟成長。政府曾指出，國防產業可創造8000個以上高品質工作機會，113年國防報告書更指出，光是111年國防資源釋商金額合計就達1730億。不過，自110年施行「國防產業發展條例」以來，28家合格國防廠商，112至113年標案僅取得125億餘元。

政府於108年制定公布國防產業發展條例，110年施行，以推動國防產業發展。另為藉由提升產學研的國防科技研發及產製能量，促進國防科技自主及產業發展。

請繼續往下閱讀...

對於相關成果，國防部表示，自111年始發證迄114年6月止，共核發28家183張合格證；廠商獲證後參與購案，112至113年採購金額約125億餘元。

然而，對比近年國防部數千億預算，國防合格廠商取得的效益顯得寥寥無幾。根據113年國防報告書數據，111年國防資源釋商金額合計達1730億。



報告書並表示，國防部112、113年藉由向外採購武器裝備，執行外購案工業合作。由行政院整合經濟部、外交部及國防部跨部會合作，透過建立F-16型機維修中心等作為，引進技術192項，落實技術移轉，增加產值153.12億元；顯然，這些增加的產值，並無完全分散在國防合格廠商上，令人不禁再次質疑產發條例的制定精神用意。

另根據審計部最新決算報告表示，國防部推動工業合作卻未整合法規，導致未有效輔導合格廠商取得國外原廠認證。國防部自110年實施補助作業要點以來，已逾3年無廠商提出申請，且該規定也並未限定為產發條例之合格廠商取得工合，反倒是漢翔公司協同國內近30餘家廠商，依「國防部工業合作作業規定」，透過經濟部工業合作推動協助，取得30餘項國外技術轉移等合作品項。

圖為國防資源釋商金額成長圖。（圖取自113年國防報告書）

國防部對此回應，正持續檢討，並與相關權責單位共同研議妥適精進措施。很明顯，產發條例有再精進空間，須避免民間產業懼怕投資國防，特別是現在無人機產業蓬勃發展，大批廠商可低成本研製，未來國防部將以何種方式快速採購無人機，值得關注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法