軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美MQ-9A無人機首掛通訊、電戰支援莢艙飛測 持續發掘作戰潛能

2025/08/13 12:25

美軍陸戰隊的MQ-9A無人機，日前首度同時掛載「天塔二型」通訊中繼莢艙、「電戰支援防禦／偵察」莢艙升空飛行，為後續相關能力戰力形成做準備。（美國海軍航空系統指揮部官網）美軍陸戰隊的MQ-9A無人機，日前首度同時掛載「天塔二型」通訊中繼莢艙、「電戰支援防禦／偵察」莢艙升空飛行，為後續相關能力戰力形成做準備。（美國海軍航空系統指揮部官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）13日發文表示，旗下的MQ-9「死神」無人機掛載電戰支援及中繼通訊莢艙後，順利完成首次飛行測試，為後續邁向初始作戰能力（IOC）做準備。

軍聞媒體「The Aviationist」報導，官方雖未明指機載裝備型號，但從官方照片可見，該機左、右翼分別掛載了「天塔二型」（SkyTower II）莢艙、右翼的「電戰支援防禦／偵察」（RDESS/SOAR）莢艙，此外，該機機腹還掛有另一款未知的新型裝備，同步測試「死神」的作戰潛能。

「天塔二型」是一款適用於強化戰時跨域通訊的通訊中繼莢艙，是美軍陸戰隊遂行情監偵任務的利器之一，今年3月交付給該軍的第24空中測評中隊（UX-24）進行驗證，預計明（2026）年初形成作戰能力；至於美國通用原子、L3harris共同開發的「電戰支援防禦／偵察」莢艙，能在防區外遂行訊號偵搜，進一步運用情資訊號，對敵進行欺瞞反制。

「電戰支援防禦／偵察」（RDESS/SOAR）莢艙。（美國通用原子航空系統管網）「電戰支援防禦／偵察」（RDESS/SOAR）莢艙。（美國通用原子航空系統管網）美MQ-9A無人機首掛通訊、電戰支援莢艙飛測 持續發掘作戰潛能「天塔二型」（SkyTower II）通訊中繼莢艙作戰效益示意圖。（美國GALT航太公司官網）

報導指出，根據陸戰隊2022年航空兵力規劃（USMC Aviation Plan），其MQ-9A型機將搭配多元外掛莢艙，為新型態的陸戰隊濱海作戰團（MLR）提供作戰支援，包含情監偵暨定位（ISR-T）、海域感知（MDA）、空中網絡擴展（ANE）、早期預警（AEW）以及電戰支援等方面。

另因應廣闊的太平洋海域，美陸戰隊未來也將籌購能滯空逾30小時的MQ-9A增程型機，有效提升持續作戰能力。

