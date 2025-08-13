被遺忘的台灣血淚史 外媒揭密金瓜石「地獄戰俘營」

台灣戰俘營紀念協會理事何麥克 （Michael Hurst），站在新北市金瓜石的戰俘營入口遺址前。他身後這段被遺忘的歷史，涉及超過4000名二戰盟軍戰俘的血淚。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在台灣一座小公園裡，一面花崗岩牆上，蝕刻著超過4000個名字。他們多數是二戰期間，被日軍關押在此地的英美軍人。這是一段長期被世界遺忘，甚至多數台灣人都未曾聽聞的二戰盟軍戰俘血淚史。

長年研究台灣二戰戰俘營歷史的何麥克 （Michael Hurst）。他致力於還原這段被遺忘的歷史，讓牆上4000多個盟軍戰俘的名字與故事，能為世人所知。（法新社）

這座肅穆的紀念碑，坐落於台北近郊的金瓜石，二戰時期最惡名昭彰的戰俘營「Kinkaseki」舊址之上。根據法新社 報導，自1942年起，超過4300名在東南亞戰場被俘的盟軍士兵，被裝上日軍的「地獄船」送往台灣。他們多數是英國或美國人，也有澳洲、荷蘭與加拿大等國的軍人。戰爭結束時，已有430人死於營養不良、疾病、過勞與虐待。

請繼續往下閱讀...

長年研究此段歷史的加拿大業餘軍事史家何麥克 （Michael Hurst） 指出，台灣戰俘營的慘況，長期被緬泰邊境惡名昭彰的「死亡鐵路」所掩蓋。但隨著倖存者的故事慢慢浮現，金瓜石戰俘營已「被認為是全亞洲最惡劣的戰俘營之一」。

加拿大電影製作人惠勒 （Anne Wheeler） 的醫師父親，正是被關押在金瓜石的1100多名戰俘之一。她從父親過世後發現的日記中，才得知父親的恐怖經歷。當時的戰俘被迫在銅礦裡勞動，「早已飢腸轆轆、過度勞累，且礦災頻傳」，瘧疾與痢疾等疾病肆虐，死亡人數迅速攀升。

惠勒女士在訪談中說，她受過熱帶醫學訓練的父親，在資源匱乏的營中，曾被迫在沒有麻醉的情況下，用僅有的一片「刮鬍刀片」為同袍切除發炎的闌尾與扁桃腺。

80年過去，台灣的戰俘營幾乎已無實體遺跡留下，這段歷史也未被寫入教科書。何麥可仍透過「台灣戰俘營紀念協會」持續奔走，他至今每週都會收到戰俘家屬的來信，詢問親人在台灣的遭遇。他說，許多倖存者終其一生都對此絕口不提，「他們知道自己受過的苦，也知道沒有其他人知道這一切」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法