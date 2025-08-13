神秘亞太國家砸重金 狂買以色列「無人機殺手」系統

一名士兵使用以色列SMARTSHOOTER公司開發的SMASH系列射控系統，瞄準遠處一架小型無人機。（圖：SMARTSHOOTER）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍工企業「聰明射手」（SMARTSHOOTER） 公司12日宣布，已與一個未具名的亞太國家簽訂一份重要合約，將為其提供數百套SMASH 3000射控系統。此交易凸顯在無人機已成戰場決定性因素的當下，亞太地區對先進AI精準打擊系統的需求日益增長，強化其無人機殺手的功能。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，SMASH 3000是以色列開發的最輕量化手持射控系統。它整合了人工智慧、電腦視覺與先進追蹤演算法，能讓士兵鎖定並自動追蹤移動中的空中或地面目標，並在命中率最高的最佳時機開火。

這項「硬殺」（hard-kill） 能力，能將標準步槍轉變為精準的智慧射擊平台，尤其適用於反制在現代戰場上氾濫、對軍事人員與民用設施構成嚴重威脅的小型無人機 （C-sUAS）。其最大優勢在於能提升殺傷力，同時降低附帶損害的風險。

從戰略角度來看，這筆採購案反映了一股更廣泛的區域趨勢：各國正致力於強化單兵層級的「點防禦」（point-defense） 能力，以反制低成本無人機在灰色地帶衝突與混合戰中的濫用。對於面臨海上爭端、城市安全與邊境緊張等多重挑戰的亞太國家而言，SMASH 3000提供了一種可快速部署、具成本效益的戰力倍增器。

SMARTSHOOTER公司強調這是一筆大規模訂單，可能為後續採購鋪路。此交易不僅是一次技術升級，更象徵著一種戰略轉變，即賦予前線士兵能以前所未有的速度與精度，壓制現代空中與地面威脅的能力。

