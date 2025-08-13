日菲簽互惠准入協定抗中 自衛隊可在菲律賓境內聯合演訓

日菲去年簽署《互惠准入協定》，將於9月11日生效，屆時雙方軍隊在對方領土、領海及領空進行聯合訓練，簡化入境與裝備運輸程序。圖為日本近日決定移交給菲律賓的阿武隈級護衛艦。（圖擷自海上自衛隊官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國海上勢力不斷在南海擴張，近日更因追逐菲律賓巡邏艇，致中國海警船與解放軍軍艦相撞。對於中國在南海的動作頻頻，日本近年透過「政府開發援助計畫」（ODA）援助菲律賓軍事裝備，更於去年簽署《互惠准入協定》（RAA），將於9月11日生效，屆時雙方軍隊將在對方領土、領海及領空進行聯合訓練，簡化入境與裝備運輸程序。

軍聞網站「USNI News」報導，菲律賓與日本簽署的《互惠准入協定》於2024年7月8日由兩國外長與防長在馬尼拉簽署，並於去年12月獲菲律賓參議院全數通過，日本國會亦於2025年6月批准。協定允許雙方軍隊在對方領土、領海及領空進行聯合訓練，簡化入境與裝備運輸程序，促進軍事互操作性與災害應對能力。

報導指出，該協定是日本在亞洲首個類似協議，凸顯日菲對中國在南海及東海日益強勢的軍事行動的共同關切。這對菲律賓也很重要，因為菲律賓自1987年即在憲法中禁止外國軍隊基地永久駐紮，日本成為繼美、澳後，第3個與菲律賓簽署防禦協定的國家。

作為美國在亞洲的盟友，菲律賓與日本透過深化合作，以牽制中國在區域的影響力。協定將擴大日菲聯合軍演範圍，日本自衛隊可正式參與美菲「肩並肩」（Exercise Balikatan）演習，並可能向菲律賓提供巡邏船、雷達等裝備，增強其海上防衛能力。

菲律賓政府表示，准入協定生效後，兩國的參與範圍即可深化擴大，促進聯合演習等合作活動，將有助於提高兩國軍隊的互通能力。

除了簽署協定，日本近年也援助菲律賓巡邏艦，近日更決定移交6艘阿武隈級護衛，也擬議提供74式戰車、直升機等。

