【影】無人車成為戰場後勤要角 美軍「Ultra」一次可運20發迫擊砲彈

〔記者涂鉅旻／台北報導〕世界各國更廣泛地運用各式無人載具，美國媒體《星條旗報》報導，美國陸軍近期在高加索地區演習時，使用一款名為Ultra的無人車進行彈藥運補，不僅可以35英里（約56公里）的最高時速通過崎嶇地形，還可以承載1000磅（約454公斤）物品，可運送20發迫擊砲彈，成為戰場後勤運補的好幫手。

美軍近期在高加索地區測試「Ultra」無人車，將其用於運送迫擊砲彈。（取自Overland AI網站）《星條旗報》報導，美國陸軍第91騎兵團8月初在土耳其、喬治亞進行「敏捷精神」演訓，Ultra無人車在此演習中扮演要角，部隊中校指揮官康蒙斯（Austin Commons）表示，Ultra無人車運用攝影鏡頭、紅外線與雷射等技術，可避開行進途中的障礙，在不同地形中穿越數英里，進行60公厘、120公厘迫擊砲彈補給工作。

Ultra無人車是美國國防廠商Overland AI的產品，這型四輪無人車可以承重1000磅（約454公斤），可運送20發迫擊砲彈，最高時速可達35英里（約56公里）。其輪胎直徑約72英吋（約182公分），可克服各種惡劣天氣與崎嶇地形，還可以透過程式規劃預定路線，或者以手持遙控器操作。

美軍迫砲兵派德柏格（Jack Padberg）表示，雖然Ultra無人車曾將茂密的灌木叢誤認為大樹，因此拒絕穿越，但整體表現仍獲高度肯定。

美國陸軍投注大量資源於無人車輛，主要是借鏡烏俄戰爭的經驗教訓，因此自2024年起採取「接觸中轉型」作戰理論，強調快速機動、欺敵戰術、靈活應變及無人機等科技運用。

