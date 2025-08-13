普廷希望烏割讓三成頓內茨克領土 澤倫斯基強硬回嗆：辦不到

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，烏軍不會撤出在頓內茨克控制的領土。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基12日透露，俄羅斯總統普廷希望烏克蘭撤出其控制的頓內茨克剩餘30%土地，以作為停火協議一部分。他強硬表示，烏克蘭不會撤出其控制領土，因為這樣做會讓俄羅斯擁有未來入侵的跳板。

根據美聯社（AP）報導，澤倫斯基表示，在美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日針對烏克蘭問題舉行峰會前，美國官員已向他表達領土讓步必要性。普廷希望將目前仍由烏克蘭控制的頓內次克剩餘9000平方公里地區納入停火計畫一部分，該地區正發生激烈戰鬥。

澤倫斯基指出，若烏克蘭讓出頓內茨克剩餘區域，俄羅斯將幾乎獲得整個頓巴斯。該地區是烏克蘭東部工業中心地帶，普廷覬覦已久。

澤倫斯聲稱，由美國主導的以結束烏俄戰爭為重點的外交討論，未觸及烏克蘭安全保障，以防止俄羅斯未來侵略。烏克蘭不可能從其控制的領土撤軍，特別是在烏克蘭安全保障問題沒被討論情況下。

澤倫斯基強調，對俄羅斯來說，頓巴斯是未來新攻勢跳板。他補充，2014年俄羅斯非法吞併克里米亞半島時發生過類似事情。

針對川普與普廷的峰會，烏克蘭和歐洲都抱持擔憂。倫敦國際戰略研究所高級研究員戴維斯（Nigel Gould-Davies）表示，雙普會對歐洲來說是「極其令人擔憂的時刻」。

戴維斯認為，普廷可能會說服川普嘗試透過「接受俄羅斯對烏克蘭部分地的主權」來結束戰爭，甚至超越目前俄羅斯佔領的地區。川普也可能放鬆或取消對俄羅斯經濟造成「慢性痛苦」的制裁。

