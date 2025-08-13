你不賣我自己做！德國才禁軍售 以色列豪擲2.6億美元國造飛彈

由以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）開發的「藍波斯」（Rampage）超音速空對地飛彈。因應德國等國的軍售限制，以色列正加強採購此類國產精準彈藥，以確保其國防供應鏈自主。（圖：Elbit Systems）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在德國等國因加薩衝突而收緊對以色列的武器出口之際，以色列國防部正轉向國內自製，與國防巨擘埃爾比特系統（Elbit Systems）簽署了一份價值2.6億美元（約新台幣78億元）的合約，採購先進的機載彈藥，凸顯其確保軍火供應鏈安全的戰略轉向。

根據《Army Recognition》報導，埃爾比特系統總裁兼執行長馬赫利斯（Bezhalel"Butzi"Machlis）表示，這批彈藥是為滿足以色列國防軍（IDF）不斷變化的作戰需求而設計的新產品。他強調，這些系統完全在以色列製造，將能確保更短的供應鏈，並在高強度作戰期間支持快速補給。

請繼續往下閱讀...

報導分析，此次合約可能包含現役武器的升級版，例如射程約250公里、具備滯空打擊能力的「黛利拉」（Delilah）巡弋飛彈，以及與以色列航太工業共同開發的「藍波斯」（Rampage）超音速空對地飛彈。後者專為摧毀雷達站、指揮中心等高價值戰略目標而設計。

以色列這筆國內大單的背景，是其正遭遇嚴峻的地緣政治逆風。德國政府已於8月6日正式暫停對以色列所有新的武器出口許可，雖不影響已批准的合約，但此舉已對依賴德國零件的軍事現代化計畫構成潛在威脅。

儘管歐洲的出口政策收緊，美國仍維持對以色列的軍售承諾，持續交付包括精準導引彈藥與先進飛機系統在內的軍備。然而，歐洲的限制，無疑強化了以色列發展國內關鍵武器系統的戰略必要性，以使其國防軍免受外國供應鏈中斷的風險。

報導指出，埃爾比特系統的這份合約，不僅能強化以色列國防軍的戰備能力，也使其在全球國防市場的地位更加穩固。在中東與東歐衝突導致先進機載彈藥需求上升的當下，此舉無疑是向國際客戶展示，以色列在精準彈藥領域的領導地位與自主能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法