楊柳颱風直撲東、南台灣 後備輔導中心人員助民眾預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣後備軍人輔導中心與軍警消聯手，共同進行民眾預防撤離作業等防颱工作。（後備指揮部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中度颱風楊柳直撲東台灣與南台灣，氣象署預估，颱風中心將於今日午後登陸，為保障民眾安全，隸屬後備指揮部的後備輔導中心紛紛派員，協助軍、警、消單位，前往花蓮、屏東等地協助居民預防性撤離，確保民眾生命財產安全。

國防部全動署後備指揮部表示，受楊柳颱風影響，花蓮縣卓溪鄉部分低窪及土石流警戒區已進入警戒狀態，為保障村民生命安全，卓溪鄉輔導中心主任田光輝今日動員輔導幹部們，協同國軍官兵與警消單位，展開預防性撤離行動。

田光輝表示，颱風期間安全第一，即早撤離可大幅降低災害風險。此次行動展現軍民齊心守護家園的精神，以及地方政府與國軍密切配合的默契與效率，感謝所有投入撤離任務的人員在惡劣天候下不畏艱難、全力守護家園。

此外，屏東縣林邊鄉及來義鄉後備軍人輔導中心，也配合陸軍333旅官兵，共同協助地方公所執行沙包堆置以及民眾預防撤離作業，確保民眾生命財產安全。

