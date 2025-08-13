六軍團重砲射擊場出現「巨大長排建物」 竟跟M1戰車有關

陸軍M109A2自走砲進行重砲射擊，展現熾盛火力。但訓場右前出現巨大丶成排的建物，相當令人好奇究竟是什麼用途。（圖：取自軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍第三作戰區114年「重砲保養射擊操演」連日在新竹坑子口訓場實施例行性實彈射擊訓練，包括M109A2自走砲、155榴牽引砲等裝備射擊火力十分驚人，但重砲射擊場的右前方，赫然出現一長排丶高度達數層樓高的巨大物體，裡頭都是施工鷹架丶外觀覆蓋著帆布，由於量體太過巨大，令人無法忽視它的存在。

第三作戰區（陸軍六軍團）砲兵第21指揮部、542旅、584旅以及269旅所屬砲兵營，本週進行各項裝備的保養射擊操演，模擬接獲敵情狀況後，立即出動戰術近程無人機進行空中偵蒐，隨後以M109A2自走砲、155榴牽引砲等裝備，依令進行面積射擊、高射界射擊，以達成灘岸火殲效果；參演官兵們在「射指、測量、觀測、通信、砲操」配合下，以熟稔流暢的射擊程序，向目標區投射火力，完成此次實彈射擊操演。

值得一提的是，本次重砲射擊為M109A2自走砲首次「艙內射擊」，即不使用架尾設備，不放列駐鋤為原則，砲班成員依據射擊程序實施練習後，每位操作手於正式測驗時皆能瞭解自己的角色及任務，亦可加快整體射擊速度。

比起場上的重砲射擊，在重砲射擊場右前方出現的長排巨大物體，連綿長達一百餘公尺，如此巨大的物體，令人不禁好奇這究竟是什麼？

軍方人士今天指出，研判應是一種戰車砲射擊時採用的活動靶台（shock）；目前內有鷹架丶外覆帆布的建物，應是靶台的基底，後續上面會再裝移動靶，執行M1戰車砲等裝備對海射擊訓練，但具體是否就是活動靶台，還待陸軍司令部說明。

軍媒釋出的另一張照片，將鏡頭拉遠了看，發現這排巨大的建物，連綿長達一百餘公尺。圖為陸軍六軍團指揮官陳文星中將視導年度「重砲保養射擊」操演。（圖：取自青年日報）

