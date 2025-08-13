抗中殺手鐧！美軍Mako極音速飛彈 鎖定共軍鷹擊-21

美國洛克希德・馬丁公司公布的「Mako」 極音速飛彈概念圖。此款飛彈的革命性之處在於其小巧尺寸與高度相容性，可由F-35等匿蹤戰機內置攜帶，被視為在極音速軍備競賽中反制中國威脅的關鍵武器。（圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／陳成良報導〕美國軍工巨擘洛克希德・馬丁公司 （Lockheed Martin） 開發的「Mako」極音速飛彈，憑藉其小巧尺寸與驚人的平台相容性，有望徹底改變美國的空中戰力，特別是在反制中國於亞太地區構成的威脅上。這款飛彈不僅能由F-22、F-35等匿蹤戰機內置攜帶，更能掛載於美軍幾乎整個空中武庫。

根據《Army Recognition》 報導，Mako飛彈計畫始於2017年，旨在為美國空軍提供一種能快速、精準打擊敵方「反介入/區域拒止」（A2/AD） 系統內高價值目標的武器。其固態火箭發動機能使其在高空達到5馬赫的速度，同時保持機動性，大幅壓縮敵方防空系統的反應時間。

Mako飛彈最革命性的特點在於其高度相容性。實體測試已證實，它能內置於F-22與F-35戰機的彈艙中，也能外掛於F-15E、F-16、F/A-18等戰機，甚至P-8A反潛巡邏機上。若加上額外的助推器，還能從海軍艦艇的垂直發射管發射。

這種高度的相容性，催生了新的作戰概念。例如，由F-35等第五代匿蹤戰機擔任前線偵察兵，標定目標後，將數據傳遞給掛載Mako飛彈的第四代戰機執行打擊。這種分工能最大化現有火力，並發揮各平台優勢。

在地緣戰略上，Mako被視為美國在極音速軍備競賽中，追趕中國已測試的鷹擊-21 （YJ-21） 飛彈的關鍵。洛馬更已表達，有意在「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS） 架構下與英國合作生產，以協助英國在2030年前達成自主高超音速飛彈能力。

儘管Mako飛彈尚未獲得美國國防部的量產資金，但已被海軍列入可加速撥款的類別。一旦獲准，這款集速度、彈性與多平台相容性於一身的武器，將成為未來數十年美國在空中與海上作戰的重要資產。

