【影】KNDS罕見公開展示「豹2 A-RC 3.0」 採無人砲塔、主動防禦

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西歐各國正努力研發下一代戰車，並持續摸索未來戰場需求與戰甲車定位。其中，德、法聯手的國防公司KNDS，以豹2為核心基礎推出「豹2 A-RC 3.0」新原型車，並在近日德國的一次測試中，展示了完整的外觀；該車採用全新的無人砲塔與自動裝彈機設計，大幅縮小體積與重量，並整合飛彈、主動防禦系統、無人機等，展現未來趨勢。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，KNDS公司近日在德國克利茨（Klietz）軍事訓練區展示了其新開發的「豹2 A-RC 3.0」PT02原型車（2號原型車），其裝備系統比1號原型車更完整，而此次展示活動也被視為為訓練場開放日的一部分。

KNDS公司近日在德國克利茨（Klietz）軍事訓練區展示了其新開發的「豹2 A-RC 3.0」2號原型車，持續摸索未來戰場需求與戰甲車定位。（圖片取自@TheDeadDistrict的X帳號）

「豹2 A-RC 3.0」由車長、駕駛員和砲手3名組員構成，砲塔採無人設計，並在後方安裝的尾箱式自動裝彈機，射速可達每分鐘18發。體積縮減後的砲塔，使全車戰鬥重量降至60噸以下，進而增加機動性與降低外觀被發現的可能，1500馬力的發動機可實現每小時65公里的最高時速和460公里的續航距離。

而火力方面值得注意，目前原型車配備120公厘滑膛砲，但在車體設計上卻先預留了未來整合130公厘，甚至是140公厘口徑主砲的結構與空間。KNDS希望在未來的「豹3」戰車及「豹2 A-RC 3.0」上，安裝更大口徑的主砲。

防護方面，無人砲塔使3名組員都被配置在車體中央，受厚重裝甲保護，而目前在原型車還配備了以色列的「長釘LR」（Spike LR）反戰車飛彈、「戰利品」（Trophy）主動防禦系統，以及正面、側面的爆炸反應裝甲（ERA）。此外，「豹2 A-RC 3.0」還整合了無人機支援、分層防禦套件和增強乘員人體工學等附加系統，做為更先進的輔助。

