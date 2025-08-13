美國民兵搭悍馬車奉川普命令進駐華府 和華盛頓紀念碑同框

美國國民兵悍馬車進駐華盛頓，與知名地標華盛頓紀念碑同框。（彭博社）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普以打擊犯罪、解決遊民問題為由，派遣國民兵進駐首都華盛頓，並將華府警察部門納入聯邦管轄。為此，美國國民兵5輛裝上車載武器的悍馬車，今日進入華盛頓市區，還跟華府地標「華盛頓紀念碑」同框。美軍稱，此舉是為當地執法部門提供後勤支援等工作，並在國家廣場周邊進行巡邏。

川普11日公開宣布，美國華盛頓哥倫比亞特區進入公共安全緊急狀態，並部署國民兵部隊，司法部則將接管警察局，藉此整頓治安，終結犯罪、謀殺和死亡，除了要求街友「遠離」華府，同時準備將暴力罪犯送入監獄。

美國國民兵悍馬車進駐華盛頓，一名官兵站在悍馬車旁。（法新社）綜合「ABC新聞」等媒體報導，美軍計畫部署800名官兵進入華盛頓，目前已有約100人進駐。民眾目擊數輛國民兵悍馬車已停放在華盛頓紀念碑附近，部分車輛頂部裝有防彈鋼板與機槍，現場也有官兵戒備。雖然國民兵要求媒體與悍馬車保持距離，但對於民眾上前合照的要求，則來者不拒。

美軍發言人巴特勒上校（Col. Dave Butler）表示，這些部隊將為華府當地執法部門，提供後勤支援、運輸與行政協助，並且在華府國家廣場周邊巡邏，而在華盛頓紀念碑附近部署，也是美軍任務一部份。

