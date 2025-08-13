「玄戟」IDF電戰莢艙突現身測試 梅復興提3疑問值得深思

中科院以「玄戟專案」為名的IDF電戰莢艙，近日突然被目擊掛在C-130上測試，軍事專家梅復興今日也發文疑惑，這個大體機真的能掛在IDF機復嗎？怎麼結案近2年現在才出現？（全球防衛雜誌授權提供／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中科院以「玄戟專案」為名的IDF電戰莢艙，近日突然被目擊外掛在C-130上測試，引發軍事圈震驚與關注。軍事專家梅復興今日發文表示，目前「玄戟」的釋出畫面可歸納出3項疑問：一是「玄戟專案」在公開資訊中已結案2年了，為何突然出現？二是IDF的電戰莢艙為何要用C-130測試？三是由體積來看略顯龐大，是否真適合IDF機腹中線掛載？

有軍事迷日前拍攝到一架外掛灰白色莢艙的C-130，這被認為是專為IDF所研製的電戰莢艙，代號「玄戟專案」，照片於昨日傍晚發布後引發議論。

對此，軍事專家梅復興今日在其臉書社群發文疑惑，「玄戟專案」是軍備局編列了約40億元預算委託中科院研發的IDF電戰莢艙；若果真如此，那它將近兩年前應該就已經結案了（2020-2023年度），如今是否投產卻仍無下文，值得進一步了解。

另外，從觀察照片他也非常好奇，倘若這是設計給IDF使用的莢艙，那為什麼近日仍在C-130上進行測試？即便是電子任務的天干機（編號1351），也是與IDF戰機不同載台。

最後，他也提出一項觀察指出，該莢艙體積看似略顯龐大，是否適合IDF機腹中線掛載？這看似有難度；當初空軍曾評估IDF可否掛用現役的ALQ-184（V）11電戰莢艙，但卻因體積與尺寸過大，無法於機腹中線掛載而作罷。

