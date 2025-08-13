德國擬增購逾500輛「天空突擊兵」防空車 強化反無人機能量

去年6月在歐洲防務展擺出的「天空突擊兵30」防空砲車，目前已獲德國、荷蘭、瑞士等國青睞，有望成為歐陸諸國高度採用的野戰防空儎台。（路透資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕德國聯邦國防軍今年初接收首輛「天空突擊兵」（Skyranger），為建構高機動性、高擊殺能力的防空部隊鋪路；近日則有外媒報導指出，德國國防部計畫後續編列70至90億美元國防預算，擴大採購該型防空砲車，持續強化地面部隊的先進防空能量。

軍聞網站「Defence Blog」9日報導，德國國防集團萊茵金屬公司執行長派培格（Armin Papperger）指出，目前正與德國國防部持續協調增購「天空突擊兵」防空砲車的計畫，全案協議可望於今（2025）年底前底定，有望增購500至600輛新車，並在2035年前全數交軍。

德國採購的「天空突擊兵30」防空車，是以「拳師」輪式儎台底盤結合30公厘X173公厘的鏈砲砲塔組合而成，並可搭配刺針（Stinger）防空飛彈，擔負高機動性的野戰防空任務，應對小型無人機威脅；該型號另有「天空突擊兵35」等衍生版本，整合S波段的AESA主動電子掃描陣列雷達、感測器、可編程彈藥等，同樣能防禦低空目標、無人機、巡弋飛彈等威脅。

德國國防部原本計畫購入19輛「天空突擊兵30」防空砲車，並附帶30輛後續車的採購選擇權，而今年初接收的首輛技術驗證車，現正持續檢查技術指標，為後（2027）年量產後的陸續接裝做準備。

值得一提的是，除了德國外，該車也已獲奧地利、匈牙利與丹麥等國青睞，有望循「歐洲天空之盾」倡議（ESSI）採購，成為歐陸國家整體空防能量的新標準配備，提升區域安全。

