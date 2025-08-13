共同社：日本明年擬斥資1000億日圓 採購並部署無人機

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》13日獨家引述多名政府相關人士披露，日本政府開始協調在2026年度預算中擬定逾1000億日圓（約203億台幣）經費，用於採購並部署大量防衛無人機，其中烏克蘭在因應俄羅斯侵略中所使用的土耳其製低價無人機也納入選項。日本也力爭今後建立在國內製造無人機的軍工體系，但為提升利用無人機進行攻擊和偵察的能力，目前傾向陸海空三個自衛隊儘快部署。

據報導，針對小型無人機等無人機建置，日本防衛省今年4月成立探討未來作戰方式的小組。一名政府高官指出，大方針是「量先於質」。戰略將是首先在數量上確保優勢，因此計畫先從海外採購相對低價的無人機。

該高官強調，依據2022年制定的「防衛力整備計畫」，無人機作為「在控制人員傷亡的同時執行任務」的手段十分有效。2025年度預算中確保415億日圓（約84.2億台幣）用於採購美國大型無人機MQ-9B「海上衛士」（SkyGuardian），以加強海上監視能力，並列入32億日圓（約6.5億台幣）用於採購小型攻擊無人機。

日本政府今後將制定旨在強化無人機相關零部件供應鏈等的完善構想，推進無人機國產化。海外生產的無人機數年後可能會「更新型號」，但防衛省幹部強調「為提升一線自衛隊員的操作熟練度，儘快採購至關重要」。

執政黨自民黨6月向防衛省提交的安全保障政策相關建議中指出，結合烏俄衝突的教訓，「有必要迅速推進應對利用無人機的新型作戰方式」。黨內還有意見要求，日方可運用無人機應對中國侵犯領空的威脅。

