台海軍情

日本首度對英威爾斯親王號航艦「武器等防護」 美澳之後第3國

2025/08/13 17:40

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本海上自衛隊依據安全保障相關法，首次對進行聯合訓練的英軍航艦打擊群，執行「武器等防護」任務，這是繼美國、澳洲之後，日本實施武器防護的第3個國家。

日英的「相互准入協定」（RAA）在2023年10月生效，對於此次任務的執行，防衛省表示，已把日本與英國的防務合作提升到新的水準。

日本自衛隊對他國實施「武器等防護」，是指在特定情況下，例如聯合進行情報收集、警戒監視、補給、輸送、聯合訓練等活動，自衛隊可對與日本防衛有關聯的外國軍隊武器、裝備等進行保護。這將有助於提升彼此間的實戰協力與信任。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊應英國軍方要求，在8月4日至12日於西太平洋舉行的聯合訓練中，對威爾斯親王號航空母艦等艦艇，實施「武器等防護」任務，這項任務是由海自護衛艦「加賀」號和「照月」號執行。英國也是繼美、澳之後，日本執行武器防護的第3個國家。

