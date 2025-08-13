模擬攻台聯合登陸？ 中國ZTD-05兩棲突擊車協同艦艇演習

中國解放軍ZTD-05兩棲突擊車在海上高速航行時，進行實彈射擊。軍事專家分析，這類演習旨在強化其聯合登島作戰能力，其戰略意圖不言可喻。（圖：中國人民解放軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人民解放軍近日舉行了一場實彈演習，高調展示其兩棲作戰能力的提升，其中，ZTD-05兩棲突擊車在高速航渡過程中，精準打擊海上目標的畫面，被視為針對潛在島嶼攻佔行動的明確信號，其戰略意涵不言自喻。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，解放軍陸軍某旅級裝甲分隊7月13日進行一場演練，在演習過程中，一艘兩棲突擊艦向目標推進時施放煙霧彈，並開火掩護ZTD-05兩棲突擊車推進。此舉凸顯了解放軍在海上進行跨兵種聯合作戰，整合海軍與裝甲部隊，以因應複雜濱海戰鬥場景的準備。

這次演習的核心裝備ZTD-05，是中國北方工業公司（NORINCO）專為高速、超視距兩棲突擊而開發的「05式」車族成員。其搭載一門105公厘線膛砲，能在浮航狀態下，發射包括雷射導引飛彈在內的多種彈藥；加上號稱高達45公里的航渡時速，使其在爭奪灘頭等需要快速部署、即時火力支援的濱海戰鬥中，具備明顯的戰術優勢。

報導分析，解放軍此次演練的戰術，包括協同施放煙幕、快速接近編隊與精準砲擊，均與中國維持執行「聯合登島作戰」的總體目標一致。

分析結論指出，這次演習傳遞的訊息非常清晰，也就是中國正建立一支不僅裝備現代化，且在複雜、高節奏的兩棲登陸作戰中訓練有素的部隊。透過結合ZTD-05這類先進兩棲平台與整合的海軍火力，中國正持續強化其執行決定性海上攻擊行動的能力，而不僅是作為威懾力量。

