造價5.24兆！ 美太空飛彈防禦系統「金穹」將分4層

川普下令研發的「金穹」飛彈防禦系統已開始有初步模型。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》13日獨家披露美國政府最新簡報指出，川普總統下令研發的太空飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome），將由4層防禦構成，其中頂層為衛星系統，其餘3層部署在地面，同時在美國本土、阿拉斯加及夏威夷共設置11個短程飛彈防禦發射裝置，以應對中國和俄羅斯的洲際彈道飛彈威脅，推估造價高達1750億美元（約5.24兆台幣），並預定2028年完成設計。

路透取得美國政府近日在阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）向3000名國防承包商發表、題為「行動快速，胸懷大志！」（Go Fast, Think Big!）的簡報，內容揭示金穹飛彈防禦系統前所未有的複雜性。金穹靈感來自以色列「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，旨在打造一套多層次的飛彈防禦盾牌來保護美國，但美國幅員遼闊，面對的威脅類型也更多，因此規模與複雜度都無可比擬。

金穹的系統架構由4層防禦整合而成，第1層是太空基礎的感測與目標鎖定層，用於飛彈預警、追蹤和飛彈防禦，另3層則部署在地面，包括飛彈攔截器、雷達陣列和可能的雷射武器。另外還有一個亮點，是在美國中西部新增一座大型飛彈基地，部署洛克希德馬丁公司生產的「次世界攔截器」（NGI），且將與同樣由洛馬公司生產的「終端高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德）和「神盾」（Aegis）系統協作，組成金穹「上層」防禦的一環。

據了解，次世代攔截器是現代化版本的飛彈，專為「陸基中段防禦系統」（GMD）網絡使用，該網絡包含雷達、攔截器和其他設備，目前是美國防禦來自「流氓國家」（rogue state）洲際彈道飛彈的主要盾牌。美國目前在加州南部與阿拉斯加設有GMD發射基地。金穹的主要目的之一，是在目標物於推升段將其擊落，也就是在飛彈緩慢而可預測地穿過地球大氣層期間，因此尋求在太空部署攔截器，以更快速攔截來襲飛彈。

至於最後一道防線，被稱為「低層」與「有限區域防禦」，將包括新型雷達，以及現有的愛國者地對空飛彈防禦系統，並配備全新的「通用」發射器，可用於發射現役與未來型攔截器，對抗各類型威脅。這些系統將採用模組化、可移動設計，目的是降低對固定基地的依賴，並能在多個戰區快速部署。

知悉美國國防部長赫格塞斯簽署備忘錄的消息人士透露，美國太空軍將領蓋特雷恩（Michael Guetlein）7月獲確認主導金穹計畫，自7月17日起，他須在30天內建立團隊，接著將在60天內提交初步系統設計，並在120天內提出完整執行計畫，包括衛星和地面站等細節。

迄今為止，美國國會已為7月通過川普「大而美法案」中的金穹計畫撥款250億美元，另在2026財政年度總統預算請求中，為金穹計畫預留453億美元資金，但目前尚未確定成本目標。

