美俄峰會前夕 俄軍在烏創1年多來最大規模單日推進

烏東頓內茨克州一處小鎮的住宅大樓12日遭俄軍砲轟後，一名男子呆坐在外。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美俄元首峰會15日舉行前夕，《法新社》分析指出，俄羅斯軍隊12日在烏克蘭取得1年多來最大規模的24小時推進。與此同時，俄國外交部還嗆聲，歐洲在烏克蘭問題上的外交努力「無關緊要」（insignificant）。

《法新社》13日對美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析顯示，在美國總統川普與俄國總統普廷會晤前夕，俄軍12日在烏克蘭取得1年多來最大規模的24小時推進，與前一天相較，俄軍佔領或宣稱佔領110平方公里的土地，為2024年5月底以來單日最大規模。

近幾個月來，俄軍通常需要5到6天才能以這樣的速度推進，凸顯俄軍在戰場上氣勢愈強，反觀烏軍則處於劣勢。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基13日抵達德國柏林，準備參加由德國總理梅爾茨主導，與川普的線上會談，參加方包括英、法、歐盟和北大西洋公約組織（NATO）等國領袖，敦促川普在會談中尊重烏克蘭利益。

對此，俄國外交部副發言人法蒂夫（Vitaly Fadeev）認為，歐洲與烏克蘭的外交磋商，在政治和實踐上都「無關緊要」，並指責歐盟「破壞」美俄為結束衝突所做的努力。

