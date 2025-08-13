自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國軍艦與菲律賓對峙糗自撞後 美派2軍艦進南海

2025/08/13 22:17

菲律賓海岸防衛隊提供照片，美國海軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）13日在黃岩島外海執行航行自由行動。（美聯社）菲律賓海岸防衛隊提供照片，美國海軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）13日在黃岩島外海執行航行自由行動。（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國軍艦和自家海警船日前在南海黃岩島海域相撞後，美國13日派遣兩艘軍艦進入事發海域，監控情勢。中國軍方則聲稱「驅逐」非法闖入該海域的美國驅逐艦。

13日在黃岩島外海巡邏的美國海軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati）。（路透）13日在黃岩島外海巡邏的美國海軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati）。（路透）

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）引述美國官員和菲國偵察資訊，指美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati），在距離黃岩島約55公里海域航行時，遭一艘中國海軍軍艦尾隨，雙方未傳出不愉快事件。中國軍方宣稱，「驅離了」未經許可闖入該海域的美方驅逐艦。美國海軍則表示，在執行合法的航行自由行動。

多年來，美國海軍在南海海域執行飛行和航行自由行動，挑戰中國在該海域限制航行以及要求船隻進入前通知的作法。這次美軍部署行動，時值菲律賓和中國11日才在黃岩島海域對峙，其間一艘中國海警船，試圖封鎖、驅逐較小型的菲國巡邏艇「蘇鑾號」（BRP Suluan）時，與中國海軍驅逐艦相撞。

日本、澳洲和紐西蘭13日均對導致兩艦相撞的危險操作，表示震驚。日本駐菲律賓大使遠藤和也發文說，「日本堅守法治，並且反對任何升高緊張的行動，我們這些在南海一再出現的行動表達擔憂」；澳洲駐馬尼拉大使館表示，對「中國船艦在黃岩島附近，涉及菲律賓海巡隊的危險且不專業行為」感到擔憂，稱這起事件凸顯「有必要降溫、自制並且遵守國際法」。

