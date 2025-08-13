糗爆！共軍剛撞完自家船又吹噓驅離美艦 美軍狠嗆：假的

中國聲稱近日在南海黃岩島附近海域「驅離」了美國海軍驅逐艦「希金斯號」（見圖），但遭美軍第七艦隊怒批為「謊言」，強調美艦是執行合法的自由航行任務。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海緊張局勢再度升溫。中國國防部13日聲稱，已對駛近黃岩島爭議海域的美國伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins） 進行警告與「驅離」。對此，美國海軍第七艦隊怒批中方說法為「謊言」，並強調美艦是執行合法的自由航行任務，絕不會被嚇阻。

根據美國CNBC報導，中國國防部在聲明中指控，「希金斯號」驅逐艦「未經中國政府批准，非法闖入中國黃岩島領海」，嚴重侵犯中國主權。黃岩島是中國對斯卡伯勒淺灘 （Scarborough Shoal） 的稱呼，該處為中國與菲律賓的爭議海域。

然而，美國第七艦隊發言人梅里爾 （Sarah Merrill） 隨即駁斥此說法。她表示：「中國關於此次任務的聲明是錯誤的…美國正在捍衛其在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動的權利，『希金斯號』正是如此。中國所說的任何話都無法嚇阻我們。」

這起海上對峙發生之際，正值敏感時刻。就在前一天，一艘中國軍艦在追逐一艘菲律賓巡邏艇時，竟意外撞上了自家的海警船。

南海的衝突風險持續升高，菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Marcos Jr.） 曾於去年5月表示，若有任何菲律賓公民因與中國海警的事件而在南海喪生，幾乎肯定會觸及「紅線」，並構成「非常、非常接近我們所定義的戰爭行為」。美菲之間自1951年起訂有共同防禦條約。

