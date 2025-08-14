美俄峰會將促停火 川普：否則俄羅斯將面臨嚴重後果

美國總統川普13日警告，如果俄羅斯總統普廷在15日的阿拉斯加峰會後，不願停止對烏克蘭的戰爭，將會面臨「非常嚴重的後果」。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普13日警告，如果俄羅斯總統普廷在15日的阿拉斯加峰會後，不願停止對烏克蘭的戰爭，將會面臨「非常嚴重的後果」。

川普是在華府宣布今年美國藝文界終身成就大獎「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）得主後，回答記者提問時發表前述評論，但未說明具體後果可能是什麼。

稍早前，川普與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖舉行視訊會議。歐洲領袖在會後表示，川普向他們保證，將在與普廷會晤時，以促成烏克蘭停火做為優先事項。

法國總統馬克宏表示，川普在視訊會議中，「表達得非常清楚」，美國希望在即將舉行的美俄峰會上實現停火。

馬克宏說，川普優先關注烏俄停火，並強調川普明確表示，「涉及烏克蘭的領土問題…只能由烏克蘭總統來協商。」

馬克宏還說，川普在與普廷會談後，將尋求未來舉行由川普、普廷與澤倫斯基共同參與的三方會議，「我們也希望這場會議能在歐洲舉行，選擇一個對各方都中立且可接受的國家。」

澤倫斯基表示，他告訴與會各方，普廷試圖在與川普會面前，向烏克蘭前線施加壓力，以展示俄國有能力佔領整個烏克蘭，但此舉「只是在虛張聲勢」。

澤倫斯基還說，普廷對制裁表現出不在乎，也是在虛張聲勢，「但實際上制裁非常有效，正在重創俄羅斯的戰爭經濟。」

德國總理梅爾茨召集這場視訊會議，以確保歐洲的聲音能夠被聽見。他表示，這場會議富有「建設性」，「在安克拉治可能做出重要決策」，同時強美俄調峰會上「必須確保歐洲和烏克蘭的基本安全利益」。

