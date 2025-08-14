罕見意外影片曝！美軍戰機在跑道滑行 成員疑誤觸彈射裝置被噴飛

F-15D鷹式戰鬥機在基地內滑行，突然後座冒出一股濃煙，座艙蓋爆開，後座成員被彈射出去。（圖擷自X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國韋斯特菲爾德巴恩斯空軍國民警衛隊基地（Barnes Air National Guard Base in Westfield）發生罕見意外，1架F-15D鷹式戰鬥機在跑道滑行時，後座成員疑似誤觸彈射裝置，竟從座艙內彈射飛出。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）報導指出，美東時間13日下午2點30分左右，1架隸屬於第104戰鬥機聯隊的F-15D鷹式戰鬥機在基地內滑行，突然後座冒出一股濃煙。座艙蓋爆開，落在了F-15D的左翼上，當戰機繼續滑行時，疑似後座成員在跑道旁匍匐，旁邊一個看起來像是降落傘的東西。

臉書「Air Force amn/nco/snco」指出，據傳後座的是一位正在接受飛行體驗的招募官，疑似誤觸彈射裝置，所以出現零速、無高度的彈射狀況，目前第104戰鬥機聯隊尚未對此狀況回應。

