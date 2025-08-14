自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南韓K9自走砲首度進軍東南亞 韓華與越南簽訂2.5億美元軍售合約

2025/08/14 10:28

韓華航空航天公司與越南政府上個月簽署軍售合約，將出售20輛K9自走砲。（法新社）韓華航空航天公司與越南政府上個月簽署軍售合約，將出售20輛K9自走砲。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍工產業近年竄起，K9自走砲更是南韓軍備出口的焦點產品，知情人士透露，南韓軍工企業「韓華航空航天公司」（Hanwha Aerospace）與越南政府上個月簽署軍售合約，將出售20輛K9自走砲。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓軍工企業人士14日透露，韓華航空航天公司已和越南簽署協議，將向越南出口南韓製造的K9自走砲，總數為20輛，合約金額為2.5億美元（約新台幣74.85億）。

此次軍售將是K9自走砲首次進軍東南亞市場，先前K9自走砲已出口到土耳其、波蘭、芬蘭、愛沙尼亞、挪威、埃及、印度、澳洲、羅馬尼亞等國。南韓過去曾經向越南無償提供退役的巡邏艦，但從未出口過武器，此次也是首度對越南出口武器。

知情人士表示，近期越南國家主席蘇林前來首爾訪問，並與南韓總統李在明會面，雙方正尋求在經濟等領域加強合作，此次軍售協議正是在此背景下達成。

