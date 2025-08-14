外媒分析我攻擊無人艇 「快奇」致敬烏軍設計、「奮進」最具未來感

今年3月亮相的台船「奮進魔鬼魚號」無人艇，被薩頓認為是4款無人艇中最具未來感（futuristic）的設計儎台。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕中科院今（2025）年中首度舉辦無人載具展示會，廣邀國內、外十餘間廠商參與陳展，更有3款無人艇在現場展示動態性能，讓各界一窺我國未來海上作戰新貌。美國潛艦專家薩頓（H I Sutton）評點四款無人艇分析指出，共用設計的快奇、黑潮最忠於烏克蘭設計；「奮進魔鬼魚號」則最具未來感，不過，這些裝備能否抵禦共軍仍待驗證。

美國潛艦專家薩頓13日投書軍聞媒體「Naval News」，就我國攻擊無人艇研發現況，選定四款先後亮相的商規無人艇進行分析，分別為中科院「快奇」、雷虎「海鯊800」、台灣國際造船「奮進魔鬼魚號」，以及哥倫遊艇的「食人魚9號」。

外觀前衛、科技的「食人魚9」匿蹤無人艇，去年11月在第4屆台灣國際遊艇展首度亮相。（本報資料照，記者李惠洲攝）

薩頓分析，烏克蘭在3年首度部署攻擊無人艇，並突襲俄羅斯黑海艦隊駐紮的「塞凡堡」（Sevastopol），造成巡邏艦、潛艦等高價值目標毀損，戰果卓著；台灣方面也觀察到這點，雷虎前（2023）年率先推出的「海鯊400」就是一例，但他認為，該艇小而輕，離實戰化還有點距離，但今年6月由中科院舉辦的無人載具展示會，則凸顯我國相關產業發展的加速趨勢。

6月參與中科院無人載具展示會的雷虎科技「海鯊800」無人艇。美國潛艦專家薩頓認為，該艇放大後性能提升，有可能搭載防禦模組。（本報資料照，記者羅沛德攝）

薩頓進一步分析，放大版的「海鯊800」採雙舷外機，有可能搭載裝甲；「食人魚9號」具匿蹤艇身、塗層（RAM），並可搭載遊蕩彈藥，艇身是4款最大；取汲黑潮艇的「快奇」，是最忠於烏克蘭攻擊無人艇設計的型號，不只搭載Kymeta衛星通訊，艇艏也裝有炸藥，後方的六道發射管則與「勁蜂」結合，強化殺傷力；至於「奮進魔鬼魚號」則是最具未來感的設計，具有配備衛星通訊的潛力。

日前現蹤屏東恆春半島「快奇」攻擊無人艇，被目擊的裝有「勁蜂」無人機發射筒，前方還疑似搭載另型無人機，為海空精準彈藥射擊做準備。（資料照，記者蔡宗憲攝）

報導寫道，儘管我國加緊發展水上無人載具，能增加北京當局的開戰風險，但由於生產規模、部署方式仍是未知數，在抵禦解放軍攻擊上的實際效果仍有待驗證。

