新版「獵豹」105公厘輪型戰車將亮相 車高降40公分、載彈量增加

12日在國軍官媒《軍聞社》「國防線上」節目的預告片中，意外曝光原定9月才會亮相的「獵豹」105公厘輪型戰車，引發熱議。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍官媒日前在社群預告新一期「國防線上」節目，將介紹五大國造軍備研發案，其中，預劃9月於台北國防航太展現身的新版「獵豹」105公厘輪型戰車，在預告片首度亮相後引發討論；據了解，D3樣車系統雖相同，但砲塔、車身皆有所降高，且內部空間調整後的載彈量也有提升，目前已展開新一輪實彈測評，性能有望更加精進。

國軍官媒《軍聞社》12日在官方社群發布最新一期「國防線上」專題預告，畫面揭露多項研發中的國造軍備，包含偵搜戰術輪車、車裝飛彈系統、環境迷彩野戰服及各型無人機系統等；其中，去年首度亮相的「獵豹」105公厘輪型戰車，在預告影片中提前亮相1秒，引發外界討論，諸如車高、防護盾等細部設計都受到高度關注。

去年6月首度亮相的「獵豹」105公厘輪型戰車D2樣車，在車高上仍有精進空間；據了解，月前組裝完畢的D3樣車，其砲塔、車高皆降低，來到2.9公尺之譜，符合要求。（本報資料照，記者王藝崧攝）

知情人士透露，6月底組裝完畢的「獵豹」D3樣車，為使整體車高降至3公尺以下，軍備局已將砲塔降低10公分、車身則降低30公分，若以先前揭露的官方數據推算，新版樣車的車高已降至2.9公尺左右，透過微調車前引擎、輔助動力系統（APU）等部件位置，來滿足精進要求。

此外，「獵豹」D3樣車內部空間經最佳化，除將配備預防車輛遭命中後「殉爆」的防護隔層，原預估約25發的彈藥攜行量，也有望向上修正，達到主流戰車的40發水準；知情人士另指出，「獵豹」雖採戰車專屬構型，取消車尾的人員出入登陸板，但經調整，後方空間仍有載運「非車組員」的空間餘裕，也就是說，新版樣車的「4名車組人員+1名非車組人員」配置，能配合任務需求，提升作戰協同效益。

據了解，降高的D3樣車在內部空間最佳化後，除載彈量可望上修，也有望保有「4+1」人員載運的餘裕，也就是4名車組員及1名非車組員，為協同作戰提供彈性。（本報資料照，記者王藝崧攝）

據了解，「獵豹」D3樣車本（8）月起已展開新一輪作戰測評，除在屏東九鵬執行砲塔的實彈射擊測試，後續還將移師南測中心，持續測試D3樣車的整體穩定性，由於全車沿用D2樣車的主、次系統，因此測試的核心，會聚焦在車高降低、配置調整後的運作穩定性，為量產鋪路。關於該車進一步資訊，今日下午將在軍聞社「國防線上」中揭露，有興趣的民眾別錯過首播。

