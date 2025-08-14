限制級
南韓開發超音速空射對地飛彈 防區外狙殺北韓
南韓空軍目前正計畫開發一種新型空射高超音速對地彈道飛彈，以及「石墨飛彈」，可能搭載於自主研發的第四代戰機KF-21，若成功開發可望於北韓防區外進行打擊。（圖取自X@mason_8718）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓空軍目前正計畫開發一種新型空射高超音速對地彈道飛彈，以及「石墨飛彈」，可能搭載於自主研發的第四代戰機KF-21，若成功開發可望於北韓防區外進行打擊。
軍聞網站「The Warzone」報導，南韓空軍上週向國會國防委員會議員提交有關空射彈道飛彈計畫的數據，韓國空軍提交的文件證實，該空軍正在認真考慮「高超音速空對地飛彈」，以及「石墨飛彈」。
報導引述《東亞日報》指出，該飛彈的速度將超過10馬赫，儘管精確的性能數據尚不清楚。該報告概述該武器的潛在目標，包括核設施和飛彈設施，明顯在針對北韓。同時，空射彈道飛彈在執行防區外打擊任務方面具有顯著優勢，尤其適合高速穿越防禦嚴密區域、機密且堅固的目標。
目前猜測將搭載於KF-21上，這將簡化整合過程，不僅可在韓國本土完成，也無需外國原始設備製造商的參與，KF-21也已被確認將搭載國產鑽地炸彈。
除了空射彈道飛彈，韓國空軍還在「遠程停電導引飛彈」，也就是「石墨飛彈」。這種武器主要用於摧毀北韓戰略設施，例如支持指揮所的電力供應。該武器還具有防區外射程，因此可以從戒備森嚴的防空系統射程之外發射。
目前該武器主要為石墨炸彈，炸彈內的石墨纖維導電性良好，約為人類頭髮千分之一細，能深入電力設施縫隙，造成變壓器、高壓鐵塔設備短路。其首次應用可追溯到1991年波灣戰爭及1999年科索沃戰爭，美軍成功癱瘓敵方大部分的電力系統。
