「魚鷹」重獲重視！ 美陸戰隊MV-22靠獨特性能投入艦隊反潛戰

美軍重新將海軍陸戰隊的MV-22B「魚鷹」納入未來反潛作戰規劃，透過大航程、大量的荷載，以及原地盤旋能力，可有效輔助P-8、MH-60R等傳統反潛機的不足。圖為「魚鷹」示意圖。（資料照/記者劉宇捷攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「魚鷹」傾斜式旋翼機日前因故障事故頻傳，讓美、日雙方對其信心大減，不過在進行零件更新修正後，美軍重新將海軍陸戰隊的MV-22B「魚鷹」納入未來作戰規劃，並賦予協助反潛作戰的新任務；「魚鷹」憑藉著大航程、大量的荷載，以及原地盤旋能力，可有效輔助P-8、MH-60R等傳統反潛機的不足。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，上週一架海軍陸戰隊的MV-22B「魚鷹」機與兩架美國海軍的MH-60R「海鷹」直升機，於菲律賓海域執行的印度-太平洋地區反潛演習中，聯手部署聲納浮標，用於偵測船隻和潛艇的水下聲紋。這是近5年來，海軍陸戰隊重新調整裝備運用、結合海軍聯合作戰的嘗試之一，以應對太平洋的新威脅。

請繼續往下閱讀...

一架海軍陸戰隊的MV-22B「魚鷹」機與兩架美國海軍的MH-60R「海鷹」直升機，於菲律賓海域執行的印度-太平洋地區反潛演習中，聯手部署聲納浮標。（圖片取自DVIDS）

美軍將數枚反潛浮標裝載至第265傾轉旋翼機中隊（VMM-265）的「魚鷹」內，並從第七艦隊的「華盛頓號」航空母艦（CVN-73）上起飛。（圖片取自DVIDS）

美軍新聞消息進一步說明，本月8日在菲律賓海執行反潛作戰任務期間，隸屬海軍陸戰隊第31遠徵隊第265傾轉旋翼機中隊（VMM-265）的「魚鷹」，從第七艦隊的「華盛頓號」航空母艦（CVN-73）上起飛，先由後艙人員設定浮標定向參數後，向目標海域投放了多枚反潛聲納浮標。

「魚鷹」的後艙人員設定浮標定向參數後，準備向目標海域投放了多枚反潛聲納浮標。（圖片取自DVIDS）

這項新的合作是得利於MV-22B的優秀航程，浮標數量的載荷能力，比傳統反潛直升機更快的飛行速度，以及比P-8反潛機更長時的任務盤旋能力，從而輔助傳統反潛機實現「更快速響應」和「持續監視」的反潛任務，並達成美國陸戰隊與美國海軍能力整合的目標。這些需求變革，是由於中國在潛艦部隊的數量和能力上不斷擴張，使太平洋地區的水下威脅驟增。

得利於MV-22B的優秀航程，浮標（如圖）數量的載荷能力等特性，從而輔助傳統反潛機實現「更快速響應」和「持續監視」的反潛任務。（圖片取自DVIDS）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法