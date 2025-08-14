用於掃、獵雷任務？ 海軍公開徵求「水下無人載具」

海軍正公開徵求「水下無人載具」，可能跟掃、獵雷有關。圖為知洋科技「台和1號」水下無人遙控載具。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲各式無人載具，根據海軍司令部今日於政府採購網刊登的公告顯示，海軍今日起進行為期一周的「水下無人載具」公開徵求，雖然載具規格、用途等尚不得而知，但軍方已規劃，海軍新一代掃、獵雷任務，會以無人艇搭配水下無人載具方式進行，這個公開徵求案是否與其有關尚待觀察。

根據海軍司令部今日刊登於政府採購網的公開徵求資訊顯示，海軍將於8月14日至21日，對外徵求「水下無人載具」的報價與型錄，藉此了解民間能量及未來潛在採購對象。但對於水下無人載具的規格、用途與欲採購數量等，則未進一步著墨。

不過，隨著無人機、無人艇等被廣泛運用於軍事用途，海軍確實已計畫籌獲水下無人載具，用於掃、獵雷用途，未來將以無人艇搭配水下無人載具方式，執行水雷偵測、標定及排除作業，深入水雷部署區域執行任務，藉此提升掃、獵雷效率，減少人員傷損。

海軍「永靖級」獵雷艦2012年返抵國門，但實際上，其已於美國海軍服役一段時間，總艦齡已超過30年。（資料照，國防部提供）海軍目前有6艘獵雷艦，分別為4艘德國製的永豐級艦，以及2艘美國製的永靖級艦，皆已服役超過30年。原本海軍欲透過執行「康平專案第二階段」，藉由外國建造原型艦、後續艦國造方式，籌獲6艘新型獵雷艦，卻受到得標廠商慶富涉及詐貸案牽連而喊停。根據海軍前（2023）年送至立法院的書面報告提到，除了籌獲無人載具進行獵雷任務，未來也可望加速改裝現役獵雷艦，強化反制水雷戰力。

