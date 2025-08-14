德荷研發拳師裝甲車 英接收首輛自製車 7成5零件在地化

英國陸軍近日接裝首輛由本土工廠製造的新一代「拳師」甲車。圖為德國一輛「拳師」甲車處於偽裝狀態。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德、荷聯合研發的「拳師」八輪裝甲車獲多國採用，英國也採購623輛，並獲准在地製造，有75%皆來自英國本土。英國陸軍近日接裝首輛由本土工廠製造的新一代拳師裝甲車，標誌英國軍工產業取得重要進展，英軍機動性與投射戰力也獲得強化。

軍聞網站「Defence Blog」9日報導，這輛「拳師」八輪甲車全車高達75%零件皆為英國本土製造，由英國貝宜系統公司與德國萊茵金屬公司的合資公司RBSL，在德法合資KNDS英國分公司支持下製造。該車已交由英陸軍「實驗與測試小組」（ETG）作為訓練平臺使用，協助官兵熟悉相關駕駛、操作和維保流程。

RBSL公司表示，首輛全英製「拳師」甲車的交付，象徵英國防部斥資50億英鎊（約新臺幣2107億元）的「機械化步兵載具」（MIV）計畫，取得具體重大進展；後續車輛按期程在10年內全數交付，藉由運兵、指管、野戰救護、運輸等不同模組化構型，提升英軍多元作戰彈性。

先前相關報導顯示，英國版拳師除保留原始型號特色，也根據英國陸軍的需求進行調整。如英國版著重於增強通訊和戰場管理系統的整合，以滿足英國「網路支援能力」計畫（Network Enabled Capability）的要求。此外，英國本地生產融入最新技術，例如適合特定場景的模組，包括救護車、運輸車和指揮車。

「拳師」輪式裝甲車全武裝重量達41噸，極速可達每小時103公里，為德國聯邦國防軍陸軍現役的地面主力之一；最大特色是採用先進模組化設計，可改進成多種衍伸車型，模組化頂部裝甲可抗攻頂飛彈，在底盤可抗地雷。其外形光滑、結構平整，有助於降低雷達訊跡，並有減低紅外線特徵措施。

