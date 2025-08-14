強化抗中戰力 陸自V-22「魚鷹」直升機全部轉往西南諸島

為強化西南離島運輸能力，日本陸上自衛隊全部17架V-22「魚鷹」傾斜旋翼機已遷移九州佐賀縣佐賀基地。圖為日本V-22魚鷹機。（圖片擷取自陸上自衛隊臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為強化西南離島運輸能力，落實島嶼防禦戰略，日本防衛省證實，已將陸上自衛隊全部17架V-22「魚鷹」傾斜旋翼機遷移九州佐賀縣佐賀基地。

軍聞網站「Defence Blog」報導，日本防衛省表示，魚鷹直升機在佐賀的永久部署實現強化島嶼防禦能力，對加強日本的威懾和應對能力發揮了極其重要的作用。防衛省也強調V-22對非戰鬥任務的價值，指出其在救災行動和緊急醫療後送中的實用性。

佐賀基地方於上月底完工，是日本強化九州與冲繩地區防衛能力的一部分，未來將負責運兵任務。而其運輸對象主要是肩負離島防衛專門部隊的「水陸機動團」，該團日後也將舉行聯合訓練，屬於日本陸上自衛隊的水陸兩棲部隊，也被稱為「日本版陸戰隊」。

V-22「魚鷹」直升機由貝爾直升機公司和波音公司共同研發，兼具直升機的垂直起降能力和固定翼飛機的速度和航程。它能夠快速遠距離運送部隊和裝備，使其成為日本東海偏遠島嶼行動的關鍵武器。

報導指出，將「魚鷹」機隊從關東千葉縣遷至佐賀，符合日本政府加強南西諸島地區防禦能力的整體戰略。移交完成後，日本陸上自衛隊將在更靠近該國西南島嶼的地方部署「魚鷹」，從而減少緊急情況下的部署時間，並對中國在該地區日益強硬的海上行動起到威懾作用。

