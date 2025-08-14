自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

應對中國軍事威脅！日本罕見釣魚台軍演 模擬擊破航空母艦

2025/08/14 11:11

中國航空母艦「遼寧號」、「山東號」今年6月先後出進出西太平洋，引發鄰國警惕。圖為山東號。（美聯社）中國航空母艦「遼寧號」、「山東號」今年6月先後出進出西太平洋，引發鄰國警惕。圖為山東號。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」、「山東號」今年6月先後出沒在日本南方的第一島鏈附近，中國航艦進出西太平洋，引發周圍國家關注；為了應對中國軍事挑釁，日本罕見在釣魚台附近海域進行模擬攻擊航艦軍演。

據日本《讀賣新聞》報導，多名日本政府官員透露，自衛隊6月在釣魚台以北進行訓練，模擬F2戰機搭載反艦飛彈攻擊航空母艦的程序，這次演習刻意使用F-2而非最新型戰鬥機，是為了向中方展示。一位政府官員表示：「從時間、地點和內容來看，這次演習是為了明確向中方傳達我們正在採取應對措施的訊息。」

《讀賣新聞》指出，由於釣魚台爭議，自衛隊通常不會此水域進行演習，這清楚地表明，隨著中國正在日本和台灣附近海域加大軍事威脅，日本已做好應對中國海軍的準備。

