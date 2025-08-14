自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

受烏克蘭啟發！台灣快速發展一戰力 法媒：或許能讓中國吃鱉

2025/08/14 11:18

面對中國武力犯台威脅，台灣正加快防衛建設腳步，其中武裝海上無人載具（USV）研發進度引發外媒關注。圖為海鯊800。（資料照，記者羅沛德攝）面對中國武力犯台威脅，台灣正加快防衛建設腳步，其中武裝海上無人載具（USV）研發進度引發外媒關注。圖為海鯊800。（資料照，記者羅沛德攝）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國武力犯台威脅，台灣正加快防衛建設腳步，其中武裝海上無人載具（USV）研發進度引發外媒關注。法國軍事專業網站《Naval News》報導，台灣近期已試驗多型搭載不同武器系統的無人艇，若大量部署，將提高北京風險評估成本，也許正是讓入侵艦隊「吃鱉」的武器之一。

根據《Naval News》報導，烏俄戰爭期間，烏克蘭以USV在黑海多次擊退規模更大的俄羅斯艦隊，成功剝奪俄軍制海權，戰果令人矚目。台灣顯然汲取了經驗，2023年8月首度亮相的「海鯊400」雖為輕量小型艇，實戰能力略顯不足，但之後更高性能的設計陸續出現。今年6月，國家中山科學研究院（NCSIST）主辦，共12家企業參與、在蘇澳海域進行的無人艇性能測試上，出現多款新型艦艇，顯示發展進度加速。

目前亮相的包括外型最接近烏克蘭設計的「快奇」（Kuaiqi），採低輪廓船體與雙柴油舷外機，最高航速達43節，可搭載四旋翼無人機、「勁蜂」無人機以及衝撞彈等多種武器；另有三體隱身設計的「奮進魔鬼魚號」（Endeavour Manta），全長8.6公尺、寬3.7公尺，最高航速35節，配有雷達罩與可選載人座艙；「海鯊800」則是「海鯊400」的放大加強版，雙舷外機完全包覆，具一定防護力；另外還有塗覆雷達吸收材料、長9公尺的「食人魚9」（Piranha 9），配置巡飛彈機庫與引擎驅動噴水推進系統。

《Naval News》分析，雖然單一武器無法決定戰爭勝敗，但USV能在登陸初期削弱首波攻勢，並對後續補給造成高昂代價，甚至迫使中方艦隊改變航行路線，暴露於台灣其他遠程打擊武器攻擊範圍。若能大量建造並保持部署模式與能力的機密性，將增加北京軍事行動的風險，或許正是讓入侵艦隊「吃鱉」的關鍵力量。

