美俄峰會前夕力挺！德國加入北約援烏計畫 再砸5億美元軍援

德國總梅爾茨（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）8月13日在柏林會談後握手。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，德國政府13日宣布，將與其他西方國家合作，透過北大西洋公約組織 （NATO） 建立的新軍援供應線，向烏克蘭提供價值最高達5億美元（約新台幣150億元）的軍事援助，用於支援防衛作戰。

本月稍早，北約開始協調對烏克蘭定期運送大規模軍援。荷蘭宣布將提供價值5億歐元 的防空系統、彈藥與其他軍事裝備；瑞典則於隔日表示，將與丹麥、挪威等北歐鄰國共同出資2.75億美元，協助提供防空武器、反裝甲系統、彈藥與備品，總額同樣為5億美元。

德國外交部與國防部指出，德方此次支援重點為「關鍵性防空能力」，以協助防禦俄羅斯對烏克蘭各地後方城市的密集空襲。根據聯合國統計，此類攻擊已造成超過1萬2000名平民喪生。

德國總理弗里梅爾茨當天在柏林接待烏克蘭總統澤倫斯基 ，並與美國與歐洲領導人會談，時間上正值川普—普廷高峰會之前。

這項軍援將依烏克蘭前線優先需求進行分配。北約成員國再協調彈藥與裝備來源，進行實際運送。雖然德國未明確說明合作國名單，但預定8月內完成兩批運送，其中大多數裝備購自美國，北歐聯合方案則預計9月到位。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國已提供或承諾軍援金額累計達約400億歐元 （約新台幣1.4兆元）。

