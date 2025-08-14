地獄火飛彈怎麼這麼好用？ 可以空、艦、陸射還可以「斬首」

國軍AH-1W攻擊直升機在漢光演習期間發射AGM-114地獄火飛彈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部於今（14）日「國防線上」節目中，一次展示多款「國防自主」裝備研發成果，其中，將空射「地獄火」反裝甲飛彈改裝成陸射版的「車裝飛彈系統」，也是亮點之一。事實上，已問世40年的AGM-114地獄火飛彈經過多年改良，不僅可用於空射、艦射與陸射，裝上刀片、去除火藥的AGM-114 R9X，更可以在不引爆的情境下，精準殺傷敵人員。

美軍官兵搬運AGM-114地獄火飛彈，用於直升機之上。（歐新社資料照）AGM-114地獄火飛彈自1985年正式服役，是一款重量小於50公斤、射程可達8公里的空射小型反裝甲飛彈，從最早期的次型號A型，到現在已衍生至P型、R9X型，現已獲得包括我國在內的多國採用。地獄火飛彈最早掛載於直升機，藉此打擊地面戰車、裝甲車，但經過多年演進，已經成為用途、發射載台多元的靈活精準彈藥。

駐韓美軍的AC-130攻擊機發射AGM-114地獄火飛彈。（美聯社檔案照）除了各式直升機之外，地獄火飛彈還可以掛載於AC-130、A-10攻擊機等定翼機，也有安裝在悍馬車上的陸射型，以及可裝於美軍濱海戰鬥艦、瑞典CB90飛彈快艇的艦射版。隨著無人機技術愈趨普及，美軍MQ-1、MQ-9等無人機也可掛載這型飛彈，精準打擊地面目標。

美軍中央司令部去年10月表示，美國陸軍AH-64「阿帕契」攻擊直升機在沙烏地阿拉伯的紅沙訓練演習（Red Sands training exercise）期間，使用升級版的AGM-114「地獄火」飛彈擊落無人機。（圖片擷取自美軍中央軍司令部的Ｘ帳號）值得一提的是，除了戰甲車與地面建築，地獄火飛彈也可打擊其他目標，我國陸軍航特部所屬直升機每年皆藉由「神鷹」操演，模擬打擊海上船團；美軍阿帕契直升機去年在沙烏地阿拉伯軍演時，完成了一項「地獄火擊落無人機」的創舉，也讓這型長青彈藥有了更多運用空間。

美軍動用AGM-114 R9X攻擊後的殘骸，可見左側有著刀刃結構。（翻攝自推特）地獄火飛彈還有一個特殊型號AGM-114 R9X，其並非運用爆破方式摧毀目標，而是去除火藥，裝上鋒利的X型刀刃，透過動能「斬殺」敵要員。美軍中央司令部2月在敘利亞進行精準空襲，將基地組織分支「聖戰保衛者」高層軍事領導人塔萊（Muhammed Yusuf Ziya Talay）擊斃，就是由這款被視為「血滴子」的精準彈藥建功。

