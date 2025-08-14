限制級
漢光演習才亮相的「環境迷彩野戰服」 更耐磨、快乾、透氣獲好評
國防部在今年「漢光41號」演習期間，展示了由狙擊手穿著的新式迷彩服，現已正式定名為「環境迷彩野戰服」。（資料照，軍聞社提供）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍最新一集「國防線上」節目今天播出，展示了多項國防自主成果，其中，在今年度「漢光41號」演習首度亮相的新式迷彩服，也在這集節目有了更詳細的介紹。根據節目所述，以「環境迷彩野戰服」命名的新式服裝，不僅符合作戰環境，同時也具備透氣性、快乾性與抗磨性，尤其抗磨性比現役的數位迷彩服好上2至3倍。
根據「國防線上」節目所述，「環境迷彩野戰服」主要融入地形分析、色彩遮蔽技術，也提升服裝舒適性與耐用性，經過小部隊試用、漢光演習執行驗證，蒐整相關參數及官兵意見，將持續滾動式精進研改，藉此符合未來作戰實需。而國軍收到的回饋得知，官兵整體接受度達92％至97％。
憲兵快反連官兵身著綠色系的數位迷彩服，重型機車也用迷彩布料包覆。（資料照）「環境迷彩野戰服」與現役數位迷彩服最顯而易見的差異為顏色，現役數位迷彩服以綠色為基底，但「環境迷彩野戰服」則是以灰白色系為主，可在我國城鎮密集的作戰環境之中發揮作用。
節目敘述，「環境迷彩野戰服」除了圖樣設計，也針對材質研改，不僅增加了排汗速度及擴散功能，也增加2.5％的彈性纖維，提升官兵訓練舒適性。而且比現在的數位迷彩服更耐穿，耐磨擦度增加了約2至3倍。
